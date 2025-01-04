Глава Apple пожертвует $1 млн на инаугурацию Трампа

По данным New York Times, с момента победы Трампа на выборах президента США его инаугурационный комитет собрал уже как минимум $150 млн, что превышает считавшийся до сих пор рекордом показатель 2017 года в $107 млн. Тогда деньги тоже собирали для инаугурации Трампа, но на его первый срок.