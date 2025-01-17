The Economist: сможет ли Дональд Трамп развязать руки Уолл-стрит?

Согласно статье, в финансовой отрасли произойдут кардинальные изменения:
- Регулирующие органы США теперь будут придерживаться разрешительного подхода в банковской сфере и за ее пределами, с новыми приоритетами при обеспечении соблюдения законов о ценных бумагах.
- Криптовалюта по-настоящему станет мейнстримом.
- Смягчение правил будет способствовать консолидации банковской системы США, которая славится огромным количеством мелких и средних кредиторов.
Грядущие перемены как нельзя лучше символизирует одно из назначений Трампа. Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), объявивший о том, что покинет свой пост в день инаугурации Трампа, раздражал Уолл-стрит, требуя раскрытия информации о заработной плате и вмешиваясь в фонды частного рынка. Его преемник Пол Аткинс работал в SEC при президенте Джордже Буше — младшем и критиковал подход комиссии к судебному преследованию подозреваемых в совершении правонарушений. Этот подход, по мнению Аткинса, ставил количество выше качества. Аткинс же предпочитает принцип «открытых дверей», при котором SEC представляет обвиняемым свои аргументы заранее. Он считает, что это ускорит процесс разбирательства, позволив ответчикам решать, урегулировать ли дело в досудебном порядке или обратиться в суд.
Но у Аткинса есть изюминка: он является сопредседателем Token Alliance, группы поддержки криптовалют. К нему присоединятся другие энтузиасты цифровых активов. Френч Хилл, новый глава Комитета по финансовым услугам палаты представителей, заявил, что в первые 100 дней работы нового конгресса будет добиваться принятия законодательства, подтверждающего, какие цифровые активы являются товарами, а какие — ценными бумагами.
Администрация Байдена ранее обязала банки указывать в своих балансовых отчетах информацию о криптовалюте, которую они хранят для клиентов, что отличается от практики, применяемой в отношении других активов. Это правило, вероятно, будет отменено при Трампе.
В последние два года в США ежегодно проходило менее 150 слияний и поглощений, в отличие от как минимум 250 в год в 2015—2019 годах. Хотя высокие процентные ставки, несомненно, сыграли свою роль, время до завершения слияния увеличилось, что отражает более пристальное внимание к сделкам регулирующих органов при Байдене.
Предложение администрации Байдена и ФРС от 2023 года привело бы к тому, что банки с активами более 100 млрд долларов должны были бы увеличить капитал в среднем на 16%. Банки жаловались, что это предложение выходит далеко за рамки того, что требуют международные стандарты. При Трампе увеличения капитала кредитными организациями в данном случае, вероятно, не потребуется.
Незадолго до окончания первого срока Трампа Министерство труда США выпустило руководство, в котором говорилось, что управляющие пенсионными программами с установленным размером взносов могут включать в свои портфели некоторые активы рынка прямых инвестиций, не нарушая фидуциарных обязательств. Но затем это руководство было отменено. Марк Роуэн, гендиректор и соучредитель Apollo Global Management, гиганта прямых инвестиций с активами под управлением на сумму 733 млрд долларов, заявил, что получение доступа к таким сбережениям сулит «невероятную возможность» для его фирмы.
Кроме того, Илон Маск, который при Трампе будет руководить Департаментом эффективности правительства (DOGE), хочет «упразднить» Агентство по защите прав потребителей в финансовой сфере, созданное после финансового кризиса.
Это особенно актуально в свете возможного сопротивления со стороны некоторых членов команды Трампа. Например, избранный вице-президент Джей Ди Вэнс в 2023 году поддержал сенатора-демократа Элизабет Уоррен. Она раскритиковала финансовых регуляторов за то, что они позволили JPMorgan приобрести активы First Republic Bank, который обанкротился в том же году. Как утверждала Уоррен, сделка приведет к увеличению концентрации корпораций. Поэтому реакция новой администрации на предполагаемое приобретение Discover банковской корпорацией Capital One, специализирующейся на кредитных картах, покажет «степень невмешательства» представителей Белого дома в дела Уолл-стрит.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».