The Economist: сможет ли Дональд Трамп развязать руки Уолл-стрит?

Грядущие перемены как нельзя лучше символизирует одно из назначений Трампа. Гэри Генслер, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), объявивший о том, что покинет свой пост в день инаугурации Трампа, раздражал Уолл-стрит, требуя раскрытия информации о заработной плате и вмешиваясь в фонды частного рынка. Его преемник Пол Аткинс работал в SEC при президенте Джордже Буше — младшем и критиковал подход комиссии к судебному преследованию подозреваемых в совершении правонарушений. Этот подход, по мнению Аткинса, ставил количество выше качества. Аткинс же предпочитает принцип «открытых дверей», при котором SEC представляет обвиняемым свои аргументы заранее. Он считает, что это ускорит процесс разбирательства, позволив ответчикам решать, урегулировать ли дело в досудебном порядке или обратиться в суд.