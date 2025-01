Чипсы, кино, автомобили и нефть: 10 крупнейших сделок года в мире

Capital One — девятый по размеру активов банк США с большим карточным бизнесом, в основном он эмитирует карточки Visa и Mastercard. Discover Financial принадлежит собственная платежная система — ее карточки принимают 70 млн продавцов в 200 странах. Хотя Discover значительно уступает Visa, Mastercard, а также American Express, поглощение этой компании позволило бы Capital One занять первое место в сегменте кредитных карт, потеснив нынешнего лидера — JPMorgan.