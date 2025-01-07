Чипсы, кино, автомобили и нефть: 10 крупнейших сделок года в мире

Акции Diamondback торгуются на бирже NASDAQ, Endeavor Energy была частной компанией. Ее основал в 1979 году бизнесмен Отри Стивенс, еще при жизни ставший легендой. В 1999 году он пережил дефолт и еще дважды был на грани дефолта — и каждый раз закрывал буровые установки, распродавал активы, искал новых кредиторов и начинал все заново. Стивенс оставался у руля компании и не соглашался на предложения о ее продаже вплоть до 2024 года, когда ему был поставлен онкологический диагноз. Он умер 16 августа 2024 года, а 10 сентября сделка Endeavor Energy с Diamondback была закрыта.