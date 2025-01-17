В СФ объяснили, как сохранить российскую пенсию при переезде в другую страну

«Чтобы не потерять пенсию при переезде в другую страну, за месяц до переезда сообщите в Социальный фонд РФ о вашем желании уехать на постоянное место жительства за границу. Это нужно для сохранения ваших пенсионных выплат. Россияне имеют право продолжать получать российскую пенсию, даже находясь за границей. Для этого необходимо подать заявление в любое отделение Социального фонда России или через доверенное лицо», — пояснила сенатор.
По словам Епифановой, чтобы продлить выплаты, необходимо будет ежегодно подтверждать свой жизненный статус. Как уточнила эксперт, процедуру можно пройти как в российском консульстве, так и через портал «Госуслуги», используя биометрические данные.
Сенатор рассказала, что право на получение российской пенсии в случае переезда сохраняется только за гражданами РФ. Если пенсионер переезжает в другую страну и меняет гражданство, российские выплаты прекратятся, подытожила Епифанова.
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