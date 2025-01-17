Китайским нефтеперерабатывающим заводам предсказали банкротства

В первую очередь речь идет о старых и неэффективных независимых нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые остаются на рынке с помощью получения «серой» нефти и не боятся внешнеполитического давления. Власти Китая давно имеют возможность закрыть их, но тогда работы лишатся десятки тысяч человек.