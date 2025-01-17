Перечислены новые штрафы для собственников жилья в 2025 году

Штрафы за неуплату НДФЛ с реализации жилья
С 1 января увеличился размер санкций за неуплату НДФЛ с дохода, полученного от продажи объекта недвижимости лицами, у которых он находился в собственности менее установленного минимального предельного срока владения.
Напомним, что этот срок составляет три года (п. 3 ст. 217.1 НК РФ), если объект:
- получен в наследство или в дар;
- приобретен по договору ренты;
- получен в рамках приватизации;
- является единственным жильем.
В остальных случаях минимальный срок владения равен пяти годам.
Несвоевременная уплата налога грозит штрафом в размере 20% от его суммы. В случае умышленной неуплаты штраф возрастает до 40% от суммы налога (ч. 3 ст. 122 НК РФ). Также придется уплатить сам НДФЛ и пени за каждый календарный день просрочки.
Согласно новым правилам, расчет штрафа инспекторы будут производить по более высоким размерам подлежащего к уплате налога, определяемого в рамках прогрессивной шкалы (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Пятиступенчатая система предусматривает следующие ставки НДФЛ:
- 13% — в отношении годового дохода до 2,4 миллиона рублей включительно;
- 15% — для части годового дохода свыше 2,4 миллиона рублей и до 5 миллионов рублей включительно;
- 18% — для части годового дохода свыше 5 миллионов рублей и до 20 миллионов рублей включительно;
- 20% — для части годового дохода свыше 20 миллионов рублей и до 50 миллионов рублей включительно;
- 22% — для части дохода свыше 50 миллионов рублей в год, или выше 4,170 тысячи рублей в месяц.
Таким образом, россияне будут обязаны платить более высокий НДФЛ с продажи жилья стоимостью свыше 2,4 миллиона рублей и штрафы за его несвоевременную уплату или неуплату.
Штрафы за нарушение правил обеспечения безопасного использования газового оборудования
С 1 января стала жестче ответственность за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ст. 9.23 КоАП РФ в ред. Федерального закона от 06.04.2024 № 77-ФЗ).
Жителям квартир с газовыми плитами в случае выявления нарушений придется уплатить штраф в размере от 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, а не двух тысяч рублей, как было ранее.
Риск получить штраф возникает в следующих случаях:
- Когда в квартире установлена газовая плита, срок службы которой превышает 20 лет. При этом газоснабжающая организация в целях соблюдения мер безопасности может отключить подачу газа в квартиру.
- Когда газовая плита самовольно установлена не на кухне в специально отведенном для нее месте. Согласно правилам, перемещение, ремонт и техническое обслуживание производятся только специалистами газовой службы.
- В случае отказа в доступе работнику газовой службы для проведения технического обслуживания газового оборудования.
- В случае привлечения к ремонту либо диагностике газового оборудования организации или лица, которые не наделены соответствующими полномочиями.
Штрафы за самовольную замену батарей отопления
В 2025 году действуют правила, по которым владельцу жилья могут выписать штраф в размере 800 рублей за самовольную замену радиаторов отопления без согласования таких действий с местными органами самоуправления. Также ему придется восстановить отопительную систему.
Кроме того, если собственник допустил протечку коммуникаций в результате которой пострадало жилье соседей, то ему придется еще и отремонтировать его за свои средства.
Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности
С 1 января штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для собственников квартир возросли с 10 тысяч рублей до 15 тысяч рублей (ст. 9.23 КоАП РФ в ред. Федерального закона от 06.04.2024 № 77-ФЗ).
Кроме того, жителям многоэтажных жилых домов следует учитывать, что они являются ответственными за состояние общедомового имущества. Если будет доказана их вина в причинении ущерба такому имуществу, то им придется провести все восстановительные работы за свой счет.
Необходимо обеспечивать свободное открывание входной двери в подъезд. Нельзя менять направление ее открывания. За это могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. При наличии на балконах пожарных люков нельзя загромождать их вещами. Эти запреты призваны создать возможность свободной эвакуации людей в случае возникновения пожара.
Штрафы за неосвоение земельного участка
В марте 2025 года заработают нормы Земельного кодекса РФ, которые предусматривают административную ответственность за бездействие в части освоения участков (Федеральный закон от 08.08.2024 № 307-ФЗ).
Освоение заключается в реализации владельцем мер по приведению участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с целевым назначением. Освоение должно быть выполнено в течение трех. Полный перечень мер по освоению и признаки неиспользования введет правительство РФ.
Для наказания органы власти могут воспользоваться положениями части 3 статьи 8.8 КоАП РФ. Размер штрафа для физлиц может составить от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Когда кадастровая стоимость не определена, предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей.
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