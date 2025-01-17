Перечислены новые штрафы для собственников жилья в 2025 году

Необходимо обеспечивать свободное открывание входной двери в подъезд. Нельзя менять направление ее открывания. За это могут оштрафовать на сумму от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. При наличии на балконах пожарных люков нельзя загромождать их вещами. Эти запреты призваны создать возможность свободной эвакуации людей в случае возникновения пожара.