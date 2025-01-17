Индексы в плюсе с начала года

Рынок накануне. Индекс МосБиржи вырос на 2,4%, индекс — РТС на 2,6%, в то время как индекс RGBI практически не изменился, снизившись на символические 0,05%. Индексы акций вышли в плюс с начала года. Индекс МосБиржи с начала года прибавляет 0,98%, индекс РТС растет на 0,29%. Установленный Банком России курс доллара США снизился до 102,37 ₽ с 102,8 в среду, хотя фьючерс на доллар США на МосБирже показал противоположную динамику. Курс китайского юаня практически не изменился. Несмотря на санкции, поддержку валютному курсу оказывают высокие цены на нефть. Фьючерс на нефть Brent на МосБирже вырос вчера на 0,42% до 81,32 доллара за баррель. Цены на золото тоже растут, цена унции выросла на 1,18% до 2770 долларов. Цены на сырьевые товары продолжили повышаться, несмотря на новости о достижении перемирия между Израилем и ХАМАС. Основным драйвером для нефтяных котировок остается ожидание сокращения предложения и сложности с поставками нефти потребителям на фоне недавних новых санкций против российской нефтяной отрасли.