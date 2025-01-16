Санкции США пошли по второму кругу. Зачем Минфин Штатов вводит старые ограничения?

Что произошло?
10 января 2025 года Минфин США опубликовал очередной санкционный пакет документов, где под ограничения попадал ряд компаний, в том числе Газпромнефть и Сургутнефтегаз. Аналитики MP уже разбирали эти санкции и возможные последствия. Более подробную картину мы получим только после комментариев от юридических служб подсанкционных компаний.
Сегодня же США решили не просто обновить список подсанкционных компаний, но и внести туда организации, которые УЖЕ БЫЛИ в списке SDN: Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и прочие. То есть их как бы перевнесли, о чем свидетельствуют документы Минфина.
В чем путаница?
Ряд СМИ и телеграм-каналов поспешили написать, что США «ослабляют санкции» и даже «разрешают операции с российскими подсанкционными банками». Однако ни о каком «ослаблении» санкций речи не идет: этого не следует ни из документов Минфина США, ни из риторики действующей власти Соединенных Штатов.
Как же российские источники пришли к выводу об ослаблении санкций? Вероятнее всего, эта путаница возникла оттого, что в пакет новых санкционных документов затесался еще один — Лицензия № 122, которая разрешает деятельность с подсанкционными компаниями до 1 марта 2025 года. Однако она разрешает сделки только с ДЕВЯТЬЮ КОМПАНИЯМИ, внесенными в SDN СЕГОДНЯ. Но нигде не сказано, что сделки разрешено проводить с прочими компаниями, которые были в SDN ранее.
Зачем Минфин США это делает?
Иностранные СМИ пишут, что сегодняшние санкции и спешное «перевнесение» компаний в список SDN — ни что иное, как попытка администрации нынешнего президента Штатов Джо Байдена усложнить жизнь преемнику — Дональду Трампу.
И суть в следующем. Санкции США вводятся против России не просто так, а ни много ни мало — «за угрозу национальной безопасности страны». Вводятся они по десятку разных ордеров. В частности — Указ президента 13362 (из-за ситуации с Украиной) и Указ президента 14024 (из-за вредной, по мнению США, внешнеэкономической деятельности).
И ключевое слово тут — «президента». Стоит ему отменить хоть один Указ, весь пакет санкций, который держится на нем, становится недействительным. Просто взять и отменить — не получится, нужно детальное рассмотрение предложения президента в Конгрессе.
С прошлого года идут разговоры, что Трамп после инаугурации может снять санкции с российских компаний. Чтобы усложнить задачу, нынешние власти ввели новые правила: будущему президенту будет не так-то просто снять свежие санкции, которые введены по разным указам его предшественников.
Впрочем, учитывая то, что под контролем республиканцев уже через неделю окажутся и Палата представителей, и Сенат, огромного труда для Трампа это не составит. При его большом желании, само собой.