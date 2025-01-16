Санкции США пошли по второму кругу. Зачем Минфин Штатов вводит старые ограничения?

Как же российские источники пришли к выводу об ослаблении санкций? Вероятнее всего, эта путаница возникла оттого, что в пакет новых санкционных документов затесался еще один — Лицензия № 122, которая разрешает деятельность с подсанкционными компаниями до 1 марта 2025 года. Однако она разрешает сделки только с ДЕВЯТЬЮ КОМПАНИЯМИ, внесенными в SDN СЕГОДНЯ. Но нигде не сказано, что сделки разрешено проводить с прочими компаниями, которые были в SDN ранее.