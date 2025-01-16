Reuters: российская арктическая нефть оказалась под угрозой

Арктические сорта, которые до эмбарго, введенного ЕС в 2022 году, закупались нефтеперерабатывающими заводами в северо-западной Европе, в последнее время пользовались популярностью среди нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае. «Новый порт» и «Варандей» высоко ценятся во всем мире благодаря своему исключительному качеству: оба сорта легкие, с содержанием серы 0,1−0,4%. Объем их добычи составляет около 300 000 баррелей в день, говорится в статье.
Легкие арктические сорта нефти из России стоили выше ценового предела (G7) из-за их превосходного качества.
Суда и инфраструктура, необходимые российскому арктическому нефтяному бизнесу, на долю которого приходится десятая часть ее морского экспорта нефти, уникальны. Нефть марки «Новый порт» с Новопортовского месторождения «Газпром нефти», где температура может опускать до −55°C, ARCO с морской платформы «Приразломная» и «Варандей» с Тимано-Печорских месторождений «Лукойла» доставляют судами ледового класса специального типа на плавучие хранилища «Умба» и «Кола» под Мурманском.
Затем ее перегружают на более крупные суда размера Aframax или Suezmax, которые могут перевозить 100 000 — 140 000 тонн против 30 000 тонн на меньших судах, для дальнейшей отправки на международный рынок.
Теперь США ввели санкции против «Умбы» и «Колы», а также против более десятка небольших танкеров, которые использовались в качестве челночных поставщиков нефти с месторождений. По данным LSEG, в течение последних двух месяцев по крайней мере 15 танкеров, в пятницу попавших под санкции США, активно участвовали в перевозке российских арктических сортов нефти.
Челночные танкеры были разработаны специально для работы в северных морях и имеют особую конструкцию, позволяющую им загружать больше нефти без ущерба для клиренса корпуса.
Однако теперь Индия и Китай отказались принимать нефть, поступающую с санкционных танкеров, и начали искать замену российской нефти.
Кроме того, отсутствие российских арктических сортов нефти на международном рынке, вероятно, приведет к росту цен на эталонный сорт американской нефти WTI, который тоже относится к легким.
Поскольку все объемы нефти с арктических проектов направляются на экспорт, логистической схемы для их подачи в российскую внутреннюю систему нефтепроводов, просто нет. Это означает, что, если покупателей на эти марки нефти не найдется, объемы придется хранить в плавучих хранилищах, либо «Газпром нефть» будет вынуждена ограничить добычу на обоих проектах.
Технически «Лукойл» может организовать поставки сорта «Варандей» на международный рынок напрямую со своего варандейского терминала, но стоимость таких поставок будет выше и компании потребуется время, чтобы доставить в регион танкеры для замены.
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail