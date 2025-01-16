Reuters: российская арктическая нефть оказалась под угрозой

Арктические сорта, которые до эмбарго, введенного ЕС в 2022 году, закупались нефтеперерабатывающими заводами в северо-западной Европе, в последнее время пользовались популярностью среди нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае. «Новый порт» и «Варандей» высоко ценятся во всем мире благодаря своему исключительному качеству: оба сорта легкие, с содержанием серы 0,1−0,4%. Объем их добычи составляет около 300 000 баррелей в день, говорится в статье.