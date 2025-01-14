Bloomberg узнал о срочной скупке нефти Китаем из-за санкций против России

Как отмечает Bloomberg, эти меры отразились на азиатском нефтяном рынке и теперь с последствиями «изо всех сил пытаются справиться» и покупатели, и грузоотправители, и портовые операторы. Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков писал, что НПЗ в Китае и Индии будут вынуждены нарастить импорт с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что грозит ростом цен и стоимости фрахта. По данным агентства, за 11 месяцев 2024 года поставки российской нефти в Китай, включая трубопроводные, выросли на 2%, до 2,159 млн баррелей в сутки, или на 20% от общего объема импорта.