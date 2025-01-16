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На Украине задумались над заменой доллара на евро как курсообразующей валюты

Заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова высказала мнение, что Киеву необходимо отказаться от использования доллара в качестве курсообразующей валюты и осуществить в этой связи переход к евро. Об этом написало местное издание «Обозреватель».

Источник: Reuters

«Если мы хотим стать частью Евросоюза, иметь доступ к их рынкам, мы должны иметь привязку к той валюте, в которой проводится большинство операций. Это неотвратимое будущее», — заявила Рожкова (цитата по ТАСС).

Замглавы украинского Нацбанка добавила, что в случае принятия такого решения не ожидает резкого перехода: его конкретные сроки еще предстоит уточнить. По словам Екатерины Рожковой, сейчас на фоне продолжающегося конфликта для этого «не лучшее время».

В феврале 2022 года НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 гривны за доллар и в дальнейшем принимал меры для его удержания. 21 июля 2022 года регулятор объявил о девальвации гривны на 25%. Осенью 2023 года украинские монетарные власти приняли решение перейти к гибкому курсу, пообещав минимизировать разницу между наличным и официальным значениями. 27 мая 2024 года впервые в истории страны официальный курс доллара превысил 40 гривен, украинская валюта продолжает дешеветь.