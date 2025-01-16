На Украине задумались над заменой доллара на евро как курсообразующей валюты

В феврале 2022 года НБУ зафиксировал валютный курс на уровне 29,25 гривны за доллар и в дальнейшем принимал меры для его удержания. 21 июля 2022 года регулятор объявил о девальвации гривны на 25%. Осенью 2023 года украинские монетарные власти приняли решение перейти к гибкому курсу, пообещав минимизировать разницу между наличным и официальным значениями. 27 мая 2024 года впервые в истории страны официальный курс доллара превысил 40 гривен, украинская валюта продолжает дешеветь.