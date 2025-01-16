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«Дом.РФ»: рассрочки от застройщика исчезнут при ставке по ипотеке в 12−14%

МОСКВА, 16 янв — РИА Недвижимость. Рассрочки от девелоперов могут исчезнуть при снижении ставок по ипотеке до уровня 12−14%, так как они невыгодны застройщикам, заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ.

Источник: Freepik

Он отметил, что рассрочки могут использоваться девелоперами в качестве крайней меры при высоких рыночных ставках по ипотеке, в основном, в проектах с низкой распроданностью. При этом данный инструмент, по словам Гольдберга, нарушает наполнение эскроу-счетов, так как деньги поступают в гораздо меньшем объеме и растянуты во времени. Это также повышает стоимость проектного финансирования, что невыгодно застройщикам.

«Думаю, что как только ставки по ипотеке вернутся к нормальным значениям, хотя бы на уровне 12−14%, тема рассрочек исчезнет сама по себе, потому что она невыгодна, прежде всего, застройщикам», — сказал руководитель аналитического центра.