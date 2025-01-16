«Дом.РФ»: рассрочки от застройщика исчезнут при ставке по ипотеке в 12−14%

Он отметил, что рассрочки могут использоваться девелоперами в качестве крайней меры при высоких рыночных ставках по ипотеке, в основном, в проектах с низкой распроданностью. При этом данный инструмент, по словам Гольдберга, нарушает наполнение эскроу-счетов, так как деньги поступают в гораздо меньшем объеме и растянуты во времени. Это также повышает стоимость проектного финансирования, что невыгодно застройщикам.