«Дом.РФ»: объем продаж новостроек в России в 2024 году сократился на 22%

«В прошлом году продажи квартир по ДДУ в России составили 26,7 миллиона квадратных метров. Это на 22% ниже рекордного показателя 2023 года, но на 18% выше уровня 2022-го. Тогда были реализованы 34,2 и 22,6 миллиона квадратных метров, соответственно», — рассказал он.
Снижение продаж в 2024 году Гольдберг объясняет отменой с 1 июля программы массовой льготной ипотеки, после чего ежемесячный объем реализации жилья стабилизировался на уровне примерно 2 миллионов квадратных метров, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года.
По словам Гольдберга, спрос на новостройки во втором полугодии поддерживали адресные льготные программы, а также использование застройщиками рассрочки.
«В условиях охлаждения спроса распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы. В проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 50% площадей при норме 48% с учетом текущего уровня стройготовности», — добавил он.