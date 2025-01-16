«Дом.РФ»: объем продаж новостроек в России в 2024 году сократился на 22%

«В прошлом году продажи квартир по ДДУ в России составили 26,7 миллиона квадратных метров. Это на 22% ниже рекордного показателя 2023 года, но на 18% выше уровня 2022-го. Тогда были реализованы 34,2 и 22,6 миллиона квадратных метров, соответственно», — рассказал он.