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«Дом.РФ»: объем продаж новостроек в России в 2024 году сократился на 22%

МОСКВА, 16 янв — РИА Недвижимость. Объем продаж новостроек в России по договорам долевого строительства (ДДУ) сократился в 2024 году по сравнению с предыдущим годом на 22% — до 26,7 миллиона квадратных метров, сообщил РИА Недвижимость руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом году продажи квартир по ДДУ в России составили 26,7 миллиона квадратных метров. Это на 22% ниже рекордного показателя 2023 года, но на 18% выше уровня 2022-го. Тогда были реализованы 34,2 и 22,6 миллиона квадратных метров, соответственно», — рассказал он.

Снижение продаж в 2024 году Гольдберг объясняет отменой с 1 июля программы массовой льготной ипотеки, после чего ежемесячный объем реализации жилья стабилизировался на уровне примерно 2 миллионов квадратных метров, что на 18% ниже среднего уровня первой половины года.

По словам Гольдберга, спрос на новостройки во втором полугодии поддерживали адресные льготные программы, а также использование застройщиками рассрочки.

«В условиях охлаждения спроса распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода остается выше нормы. В проектах с плановым вводом в 2025 году реализовано 50% площадей при норме 48% с учетом текущего уровня стройготовности», — добавил он.