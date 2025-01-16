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Цены на золото превышали 2,736 тысячи долларов впервые с декабря

Стоимость февральских фьючерсов на золото превышала 2 736 долларов за тройскую унцию 16 января, следует из данных торгов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, по данным на 12:20 по московскому времени цена драгметалла составляла 2 736,29 доллара за тройскую унцию. В последний раз показатель превышал отметку в 2,736 тысячи долларов 11 декабря 2024 года.

Чуть позднее стоимость золота перешла к снижению. К 12:53 мск фьючерс торговался на уровне 2 734,89 доллара за тройскую унцию, также впервые с 11 декабря 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».