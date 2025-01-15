Санкционный скачок: нефть выросла надолго из-за действий против России

Тем не менее ключевым событием стали всё-таки рестрикции против России. Основной замысел в сокращении экспортных поступлений, что окажет давление как на экономику страны в целом, так и на государственный бюджет, важнейшим источником для которого остаются нефтегазовые поступления. Насколько велика будет недостача? По оценке банка Goldman Sachs, подсанкционные суда (кстати, в большинстве своем наиболее новые, что довольно много говорит о беспокойстве западных держав об экологических рисках, связанных с «теневым флотом») перевозили около полутора миллиона баррелей российской нефти. Это, конечно, не значит, что с рынка исчезнут все эти объемы.