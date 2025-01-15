Санкционный скачок: нефть выросла надолго из-за действий против России

Объявление очередного пакета санкций США против российской энергетики привело к стремительному росту нефтяных цен. В течение пары дней котировки черного золота марки Brent подскочили до $81 за баррель, что является максимумом за последние четыре месяца. Вполне вероятно, что новое ценовое равновесие теперь надолго, поскольку нефтяной рынок вряд ли безболезненно переживет потерю нескольких сотен тысяч баррелей нефти в день. При этом вряд ли ОПЕК+ будет как-то реагировать на эти действия — наращивать производство в условиях, когда в США сменится администрация, страны картеля явно не хотят. О том, что произойдет с нефтяными ценами в ближайшие месяцы и как ситуация повлияет на доходы России — в материале «Известий».
Самые сильные санкции
10 января США объявили о, вероятно, самых масштабных санкциях в отношении российского нефтегазового сектора. В частности, они были введены против 30 российских нефтесервисных компаний, а американским фирмам с 27 февраля запрещено оказывать услуги нефтяной отрасли РФ. Что еще важнее, ограничения введены против российских танкеров — 183 судна попали под рестрикции, почти четверть от всего флота, который возил российскую нефть. 65 танкеров встали на якорь сразу же после объявления.
Эффект на рынках последовал немедленно. Нефть подорожала до $80 за баррель, а затем и перевалила за эту отметку. Справедливости ради, хотя за несколько дней цены поднялись на 6%, рост происходил и до этого. Помимо санкций, на рынок повлияли холода, установившиеся на севере Западного полушария. Судя по всему, Канаду и США может ждать очень холодная зима, одна из наиболее морозных за последнее десятилетие, что разгоняет спрос на топливо (а кроме того, работа некоторых месторождений может быть приостановлена из-за погодных условий).
К этому стоит добавить и ситуацию с Ираном. Израильско-иранский конфликт и санкции против исламской республики уже привели к некоторому сокращению поставок нефти оттуда. По итогам декабря Иран снизил добычу в рамках ОПЕК+ на 70 тыс. баррелей в день. Более сильным падение было только у ОАЭ. В рамках глобальной добычи в 100 млн б/д эта цифра кажется незначительной, но учитывая довольно шаткий баланс на рынке, даже эти объемы могут оказать определенное влияние. Тем более если ситуация с поставками из Ирана будет ухудшаться.
Минус 800 тыс. баррелей
Тем не менее ключевым событием стали всё-таки рестрикции против России. Основной замысел в сокращении экспортных поступлений, что окажет давление как на экономику страны в целом, так и на государственный бюджет, важнейшим источником для которого остаются нефтегазовые поступления. Насколько велика будет недостача? По оценке банка Goldman Sachs, подсанкционные суда (кстати, в большинстве своем наиболее новые, что довольно много говорит о беспокойстве западных держав об экологических рисках, связанных с «теневым флотом») перевозили около полутора миллиона баррелей российской нефти. Это, конечно, не значит, что с рынка исчезнут все эти объемы.
По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, новые санкции могут привести к выпадению с рынка порядка 700−800 тыс. баррелей в сутки. При этом как потери скажутся на бюджете, оценить сложно.
— Надо иметь данные по объемам недопоставок, а их нет, поскольку официальная информация скрыта, а сведения по «теневому флоту» весьма приблизительные, — добавляет аналитик «Финам» Александр Потавин. — Одним из способов сохранить нефтяной экспорт может быть увеличение скидки российской нефти Urals относительно Brent, чтобы заинтересовать покупателя принять на себя риски вторичных санкций, поэтому каких-то выгод от текущего роста нефтяных цен российские нефтедобытчики могут не получить.
По мнению Рокотянской, Россия в текущей ситуации вряд ли сможет извлечь полноценную выгоду из высоких мировых цен на нефть. Ведь спред Urals к Brent, наоборот, может расшириться из-за новых ограничений.
Краткосрочно потери могут быть компенсированы за счет роста цен, отмечает президент института энергетики и финансов Марсель Салихов. Однако по мере адаптации рынка и российских компаний к новым санкциям можно ожидать, что издержки будут нести всё же отечественные организации и бюджет в виде увеличения дисконта.
— При этом основной эффект скажется именно на компаниях, так как бюджет сейчас получает налоговые доходы в виде фиксированного дисконта, а не реального, — комментирует эксперт.
Тем не менее не вся российская экспортная нефть — Urals. В целом же котировки, по мнению аналитиков, окажутся выше, чем они были до этого рукотворного мини-кризиса. Хотя многое зависит от успеха действий по обходу санкций.
Цены уже не будут низкими
— Основные риски, связанные с недопоставками российской нефти на мировые рынки, уже отразились на ценах. Котировки Brent на прошлой неделе подскочили до $80 за баррель — это максимум с августа 2024 года. Дальнейшая их динамика будет зависеть от того, насколько быстро и эффективно продавцам удастся переформатировать поставки, чтобы снизить риски вторичных санкций у покупателя, — говорит Александр Потавин.
Он добавил, что с высокой долей вероятности российская нефть продолжит и дальше поступать в страны АТР, но каждый раз обходные маневры оборачиваются новыми финансовыми потерями для российской экономики. Однако длительное сохранение заминок с поставками будет означать нехватку нефти на рынке, а значит, и более высокие цены. Поэтому в худшем варианте котировки Brent могут подняться в район $85 за баррель.
По словам Людмилы Рокотянской, ралли, наблюдаемое последние две недели, вероятно, подошло к своему окончанию.
— Технические индикаторы по фьючерсам на нефть марки Brent находятся в зоне перекупленности. Однако это не означает, что цены снова рухнут в блок $70−72 за баррель, так как изменились фундаментальные предпосылки по спросу и предложению на этот год. Если расчеты по объему выпадения нефти из России с рынка реализуются на практике, то это может компенсировать тот профицит предложения, который прогнозировался большинством аналитических групп на 2025 год. Пункт назначения может находиться в районе $77,5−78 за баррель, — говорит собеседница.
При этом Рокотянская допускает, что цены продолжат расти. Такой сценарий вероятен в случае, если к антироссийским санкциям добавится какой-то еще триггер роста. Например, новые санкции против Ирана или снижение потолка цен на российскую нефть.
— Если нас действительно ожидает еще одна волна роста, то коррекция в Brent может оказаться менее существенной — котировки могут продолжить консолидацию в районе $80, — допускает она.
При этом расчеты, что ОПЕК+ наконец-то вступит на рынок и отыграет свою роль стабилизатора, скорее всего, беспочвенны.
— Очевидно, что страны ОПЕК пока не станут экстренно предпринимать шаги по наращиванию своей добычи нефти, поскольку новая администрация Трампа начнет работу уже 20 января, а в ходе переговоров по украинскому военному конфликту Белый дом может пообещать Кремлю снятие санкций с нефтяной отрасли в ответ на встречные шаги по установлению мира, — уверен Потавин.
По словам Салихова, текущее повышение цен пока недостаточно большое и недостаточно устойчивое, чтобы ОПЕК+ начал наращивать добычу. Однако если рост продолжится, то, вероятно, объединение будет готово пойти на этот шаг, в первую очередь за счет пересмотра размера добровольных сокращений.