Россияне начали скупать мебель

По мнению генерального директора компании Сергея Шихова, россияне в текущих экономических реалиях стремятся инвестировать свои накопления в комфорт. По словам эксперта, гипотеза подтверждается тем, что в 2024 году более чем на 15% относительно 2023 года снизилось количество заказов мебели в рассрочку.