Рейтинг лучших бизнес-отелей России презентуют 11 февраля в Москве

На первом этапе были отобраны 2000 отелей со всех регионов России. Второй этап включал рассылку запросов в отели на проведение деловых мероприятий от 100 человек. По словам, организаторов рейтинга, многие отели не прошли в следующий этап, поскольку не были готовы принять событие такого масштаба. На этом этапе был сформирован пул участников из 530 отелей, в них и были отправлены специальные запросы на проведение мероприятий корпоративных клиентов.