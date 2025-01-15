Рейтинг лучших бизнес-отелей России презентуют 11 февраля в Москве

Рейтинг был сформирован путем проведения независимой оценки отелей и использования научной методологии, положенной в основу. Организаторы намеренно отказались от традиционного для рейтингов формата голосования в пользу непредвзятых маркетинговых инструментов. Благодаря такому подходу шорт-лист рейтинга формируется путем аудита рынка экспертами событийной индустрии — реальными заказчиками.
Сбор и анализ данных для исследования обеспечили «Центр экономики рынков» и «МАСМИ Россия».
На первом этапе были отобраны 2000 отелей со всех регионов России. Второй этап включал рассылку запросов в отели на проведение деловых мероприятий от 100 человек. По словам, организаторов рейтинга, многие отели не прошли в следующий этап, поскольку не были готовы принять событие такого масштаба. На этом этапе был сформирован пул участников из 530 отелей, в них и были отправлены специальные запросы на проведение мероприятий корпоративных клиентов.
«В зависимости от скорости ответа отеля и других 47 признаков, положенных в основу исследования, вновь произошло ранжирование. В финальный третий этап прошли 215 отелей», — отмечают организаторы рейтинга. Согласно методологии, в них были направлены «тайные-покупатели» — реальные корпоративные заказчики из числа экспертов рейтинга — представителей компаний «Альфа-банк», ВК, Финансы Mail и др.
Эксперты оценивали каждый отель лично, учитывая те моменты, которые нельзя оценить дистанционно: от наличия посторонних запахов и розеток в фойе и в конференц-залах до профессионализма менеджеров и полноты информации об отеле в ходе презентации клиенту. Всего оценивались 94 признака.
«Уход крупных международных сетей с российского рынка, ухудшение сервиса, ребрендинг других, увеличение количества деловых мероприятий и несоответствие большинства площадок требованиям организаторов — вот такие исходные данные у нас были. И для того, чтобы организаторы могли сосредоточиться на креативной составляющей своих мероприятий, мы решили помочь им, упростив рутинные поиски необходимой площадки», — прокомментировала работу над рейтингом его инициатор и основатель Александра Колесникова.
Имена победителей — Top 100 Business Hotels. Meetings & Events Service будут озвучены 11 февраля 2025 года на торжественной церемонии.
Финансы Mail выступают информационным партнером проекта TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service.