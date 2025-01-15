Reuters: фрахтовые ставки резко выросли после ужесточения санкций США в отношении мирового флота

Многие из попавших под санкции судов — часть так называемого теневого флота, который стремится обойти западные ограничения. Эти суда используются для транспортировки нефти в Индию и Китай, которые договорились о поставках дешевых российских энергоносителей, запрещенных в Европе после начала боевых действий на Украине. Некоторые из танкеров перевозили нефть из Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под западными санкциями.