Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: фрахтовые ставки резко выросли после ужесточения санкций США в отношении мирового флота

Ставки фрахта супертанкеров подскочили после того, как США расширили санкции против российской нефтяной отрасли. Это вынудило участников рынка спешно бронировать суда для поставок из других стран в Китай и Индию, говорят судовые брокеры и трейдеры.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Согласно Reuters, китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники поставок топлива. Таким образом они пытаются адаптироваться к новым жестким санкциям США в отношении российских производителей и танкеров, призванным ограничить доходы второго крупнейшего экспортера нефти в мире.

Многие из попавших под санкции судов — часть так называемого теневого флота, который стремится обойти западные ограничения. Эти суда используются для транспортировки нефти в Индию и Китай, которые договорились о поставках дешевых российских энергоносителей, запрещенных в Европе после начала боевых действий на Украине. Некоторые из танкеров перевозили нефть из Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под западными санкциями.

По оценкам Lloyd’s List Intelligence, под санкции США, ЕС и Великобритании попали около 35% из примерно 669 танкеров теневого флота, задействованных в транспортировке российской, венесуэльской и иранской нефти.

Ставки для фрахта крупнотоннажных судов для перевозки сырой нефти (VLCCS), которые могут перевозить по основным маршрутам 2 млн баррелей сырой нефти, подскочили после того, как UNIPEC, торговое подразделение крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего завода Sinopec, в пятницу зафрахтовала несколько супертанкеров. На прошлой неделе, как утверждают трейдеры, UNIPEC также скупила несколько партий малосернистой сырой нефти из Европы и Африки.

Судя по текущим данным по бронированию танкеров, с пятницы UNIPEC забронировала восемь танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока. Другие китайские покупатели — Petrochina и Rongsheng — забронировали по одному танкеру для перевозки ближневосточной сырой нефти.

По сведениям одного из судовых брокеров, ставка по маршруту Ближний Восток — Китай, известная как TD3C, с пятницы выросла на 39% до 37 800 долларов. Это самый высокий уровень с октября прошлого года.

Ставки на доставку российской нефти в Китай также заметно поднялись. Фрахт танкеров размера Aframax для перевозки сырой нефти марки ESPO из российского тихоокеанского порта Козьмино в северный Китай в понедельник подскочил более чем в два раза, до 3,5 млн долларов. Судовладельцы запросили огромные премии из-за ограниченного тоннажа, доступного для этого маршрута.

В обозримом будущем, как утверждают аналитики, доступность танкеров еще больше сократится, поскольку трейдеры ищут не попавшие под санкции суда для перевозки российской и иранской сырой нефти.

Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в теневой флот будут втянуты новые суда, многие из которых будут новичками в этой торговле. Это сократит предложение на рынке фрахта, не затронутом санкциями.

аналитики Kpler

По словам другого судового брокера, больше всего выросла ставка на фрахт супертанкеров (VLCC) с Ближнего Востока в Сингапур. Судя по Worldscale (отраслевому инструменту для расчета фрахтовых сборов), с пятницы она поднялась на 11,15 до 61,35. На маршруте Ближний Восток — Китай фрахт, по шкале Worldscale, увеличился на 10,40 до 59,70. Фрахтовая ставка для перевозки западноафриканской нефти в Китай повысилась на 9,55 до 61,44.

Доставка сырой нефти из американской части Мексиканского залива в Китай теперь обойдется в 6,82 млн долларов за рейс, что на 360 000 долларов больше, чем на прошлой неделе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».