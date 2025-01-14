Reuters узнал об остановке более 60 нефтяных танкеров после санкций США

Москва считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены. В «Газпром нефти» сообщали РБК о «сохранении устойчивости бизнеса», так как компания готовилась «к различным санкционным сценариям» в последние два года. В Кремле также говорили о готовности к очередным ограничениям и связывали это со стремлением действующего президента США Джо Байдена оставить «максимально тяжелое наследие» его преемнику Дональду Трампу.