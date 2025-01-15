Нефть и газ. Активность хеджирования растет

Несмотря на рост активности хеджирования и технический перегрев актив, цена пока не идет ниже. Хотя логичным был бы откат к уровню $77,5−78 за баррель. Возможная причина — вероятность подключения к уже имеющейся напряженности вокруг российской нефти какого-то дополнительного триггера роста. Например, усиление ограничений против иранской нефти, пошлины против канадской и прочие сюрпризы, которые может преподнести администрация нового президента США.
Сегодня в фокусе внимания рынка будут данные EIA по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также ежемесячный отчет ОПЕК.
Новостной фон.
∙ Активность хеджирования бьет рекорды — производители энергоресурсов стремятся зафиксировать высокие цены на нефть в будущих поставках. По данным CME, за последние два дня было совершено свыше 2 миллионов сделок с фьючерсами на WTI — последний раз такие объемы наблюдались в феврале-марте 2022 года.
∙ Торговля деривативами на фрахт нефти выросла до самого высокого уровня за последние 10 лет. На прошлой неделе было продано почти 30 тыс. контрактов о форвардном фрахте танкеров. Наибольшая активность и рост цен наблюдаются по маршруту Ближний Восток — Китай. Ставка на перевозку грузов VLCC по данному направлению выросла на 15% до $4,1 млн.
∙ Потребители нефти из Азии обратились к Ираку, ОАЭ и Кувейту за дополнительными поставками нефти в ближайшие месяцы на случай, если последние санкции США приведут к дефициту предложения.
∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство считает, в течение предстоящих двух лет давление на нефтяные цены будет ослабевать. Причина — мировая добыча будет расти быстрее, чем спрос. EIA прогнозирует среднюю цену Brent в 2025 году на уровне $74 за баррель, что на 8% ниже средней цены 2024 года. К 2026 году ожидается снижение еще на 11% до $66 за баррель.
∙ Государственные индийские НПЗ считают, что влияние последних санкций США может оказаться временным, так как Россия будет стремиться найти обходные пути. Более мягкую политику в отношении санкций может занять и новая администрация Трампа.
∙ Главный дипломат ЕС Кая Каллас призывает снизить потолок цен на российскую нефть.
∙ Спред между ценами легкой и тяжелой нефти достиг минимума с марта 2022 года.
∙ По данным Американского института нефти, на прошлой неделе запасы нефти в США упали на 2,6 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 5,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов — на 4,88 млн баррелей. Сегодня официальные данные о запасах опубликует EIA. Цифры двух аналитических групп могут разниться.
Фьючерсы на природный газ консолидируются в районе $3,97 за MMBtu. Присутствует вероятность спуска ниже — к $3,6−3,67. Здесь пролегают 20-дневная скользящая средняя (EMA20) и линия почти 3-месячного восходящего тренда.
Согласно прогнозу EIA, спотовая цена Henry Hub в предстоящие два года в целом вырастет. В 2025 году она в среднем составит $3,10, в 2026 — $4 за MMBtu. Основной драйвер — рост экспорта СПГ будет опережать рост производства.
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