Нефть и газ. Активность хеджирования растет

∙ EIA опубликовало краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов. Ведомство считает, в течение предстоящих двух лет давление на нефтяные цены будет ослабевать. Причина — мировая добыча будет расти быстрее, чем спрос. EIA прогнозирует среднюю цену Brent в 2025 году на уровне $74 за баррель, что на 8% ниже средней цены 2024 года. К 2026 году ожидается снижение еще на 11% до $66 за баррель.