Мина Байдена: как Трамп справится с дорожающей нефтью

По мнению Николая Дудченко, текущий уровень цен на нефть скорее благоприятен для ОПЕК+, в который входит РФ и крупнейшие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, Африки. «Таким образом, если мы увидим, что в квартале сорт Brent будет продолжать двигаться в диапазоне 80−90 долларов за баррель, то картель вполне может перейти к выпуску дополнительных объемов нефти на рынок, что несколько остудит пыл быков. Таким образом, рост цены до 100 баррелей возможен только в случае возникновения сильных форс-мажоров. Например, если по тем или иным причинам резко вырастет геополитическая премия», — пояснил аналитик.