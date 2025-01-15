Мина Байдена: как Трамп справится с дорожающей нефтью

Что произошло
В понедельник, 13 января, цена нефти на мировых рынках продолжила быстрый рост. Стоимость контрактов на ближайшую поставку европейского сорта Brent выросла на 2,5%, до 81,7 доллара за баррель, после роста в пятницу на 3,5% с 77 долларов за баррель.
Больше всего подорожала нефть в США. Стоимость контрактов на ближайшую поставку североамериканского сорта WTI выросла на 2,5%, до 78,5 доллара за баррель, после роста на 4% с 73 долларов в пятницу.
Стремительный рост стоимости нефти начался после решения уходящего президента США Джо Байдена в пятницу 10 января ввести санкции против крупных российских нефтяных компаний.
Согласно данным управления Минфина США по контролю над иностранными активами, под санкции попали крупнейшие российские компании «Сургутнефтегаз» и «Газпромнефть» с практически всеми своими дочерними структурами. В черный список внесены и судоходные компании из России, Китая и ОАЭ, а также 180 танкеров, задействованных в перевозке нефти и газа из РФ. Под ограничения попали и российские страховые компании, которые заменили иностранные фирмы, страховавшие ранее перевозки нефти из России в Китай и Индию.
«Поэтому рынок опасается, что введенные ограничения окажут негативное влияние на поставки нефти в Китай и Индию из России», — так пояснил аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко стремительный рост цен на нефтяном рынке.
По оценке Citigroup, экспорт из России может сократиться на 800 тыс. баррелей в день, что достаточно существенно. Эксперты банка считают, что новые санкции покрывают почти 30% флота, перевозящего санкционную российскую нефть.
По данным Bloomberg, китайские и индийские НПЗ уже стремятся переключиться на покупку ближневосточной нефти, опасаясь вторичных санкций. В частности, сообщается, что в Индии два государственных НПЗ закупили 6 млн баррелей оманской и эмиратской нефти и 2 миллиона нефти сорта WTI. Китайские же НПЗ также активнее начали покупать нефть из ОАЭ. Но, тем не менее, рост цен Николай Дудченко назвал пока еще сдержанным.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков также объяснил сегодняшнюю турбулентность на рынке нефти ожиданиями.
«Пока это все некая психологическая реакция рынка и ожидание того, что Россия будет как минимум перестраивать свой экспорт, и это займет какое-то время. И в этот период сократится экспорт и добыча», — пояснил он.
По оценке эксперта, «все ожидают, что повторится история примерно, которая была весной 2022 года». В феврале-марте 2022 года цена нефти взлетела в 1,8 раза: на мировых рынках бочка Brent стоила 140 долларов, а североамериканский сорт WTI подорожал до 130 долларов за баррель.
Как напомнил Игорь Юшков, тогда США и ЕС ввели первые санкции против энергетики России: был введен запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ в США. А европейские компании просто боялись покупать дополнительные партии топлива и нефти. В это время Россия снизила экспорт. На рынке ожидали еще большего сокращения поставок. И цена нефти на мировых рынках была высокой, пока Россия перестраивала поставки на альтернативные рынки: подписывались новые соглашения, создавалась логистика.
«И сейчас все ждут, что может подобное повториться хотя бы даже в уменьшенном масштабе, и заранее скупают фьючерсы. Пока еще сокращения производства нефти и нашего экспорта не произошло», — уточнил Игорь Юшков.
Какой будет цена
По оценке Goldman Sachs, на фоне новых американских санкций цена на нефть марки Brent может превысить отметку в 85 долларов за баррель. Но Николай Дудченко отмечает, что ситуация пока не драматична. В частности, сообщается, что часть санкций направлена против однодневных компаний, которые достаточно просто могут обойти введенные ограничения. Кроме этого, не затронута часть танкеров, продолжающих осуществлять транспортировку российской нефти.
Как полагает Игорь Юшков, сейчас Трамп не сможет отменить последние санкции Байдена против российского нефтяного сектора — «демократы сразу объявят его агентом Кремля». Но санкции могут не сработать в полной мере, как и прежде, согласен он. Компании могут наладить поставки через посредников и другие цепочки, которые будут постоянно обновляться, даже если против них вводятся санкции.
«В итоге непосредственно индийские, китайские компании не будут соприкасаться с подсанкционным лицом, и не будут бояться покупать российскую нефть», — пояснил он.
По мнению Николая Дудченко, текущий уровень цен на нефть скорее благоприятен для ОПЕК+, в который входит РФ и крупнейшие нефтедобывающие страны Ближнего Востока, Африки. «Таким образом, если мы увидим, что в квартале сорт Brent будет продолжать двигаться в диапазоне 80−90 долларов за баррель, то картель вполне может перейти к выпуску дополнительных объемов нефти на рынок, что несколько остудит пыл быков. Таким образом, рост цены до 100 баррелей возможен только в случае возникновения сильных форс-мажоров. Например, если по тем или иным причинам резко вырастет геополитическая премия», — пояснил аналитик.
«Тяжелое наследство»
После первых санкций США и скачка стоимости нефти в 2022 году рейтинг Джо Байдена и его демократической партии резко упал — цены на американских АЗС обновляли рекорды почти год и вызвали возмущение американцев, которые обвиняли Джо Байдена в росте стоимости топлива.
«Позиции демократов тогда очень сильно пострадали. Может быть, это и стоило им президентского поста», — считает Игорь Юшков. А сейчас, по его мнению, Байден ввел эти санкции, потому что его уже не беспокоит рейтинг — он уже уходит, и администрация демократов уходит, и оставляет все негативные последствия.
«Их будет уже разгребать Трамп со своей командой. И в этом плане можно даже вообще предположить, что нынешняя волна санкций, она не столько бьет по России, сколько это попытка оставить тяжелое наследство для Трампа», — отметил эксперт.
Джо Байден уже высказался о возможности роста цен на АЗС. «Это негативный фактор для американской инфляции. Мы уже сейчас наблюдаем картину, что инфляция в США перестала снижаться. А данные за последние несколько месяцев прошлого 2024 г. продемонстрировали даже некоторый рост», — отметил аналитик ФГ «Финам».
Поэтому ФРС США, играющая роль центробанка страны, может взять длительную паузу в снижении ставки. Это, по мнению Николая Дудченко, может быть воспринято новой администрацией Белого дома негативно.
«Вопрос скорее не в инфляции, а в возможностях ведения протекционистской политики, для которой желательна слабая национальная валюта, и вопрос в достаточно высоком долге, для обслуживания которого также нежелателен высокий уровень ключевой ставки», — отметил он.
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