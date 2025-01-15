«Бюрократ» стал новым собственником «дочки» французского банка Natixis в РФ

Кроме этого, в июне 2023 года Путин также дал специальное разрешение ООО «Бюрократ» на покупку 127,03 млн обыкновенных акций «Джей энд Ти Банка» у чешского J&T Banka и 70 тыс. привилегированных акций банка у J&T Finance Group. В декабре 2023 года компания стала новым собственником банка.