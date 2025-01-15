«Бюрократ» стал новым собственником «дочки» французского банка Natixis в РФ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Французский Natixis закрыл сделку по продаже российского дочернего банка «Натиксис банк», собственником стало ООО «Бюрократ», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Бюрократ» стал единственным акционером АО «Натиксис банк» 13 января 2025 года. «Натиксис банк» — дочерняя структура Natixis, одного из крупнейших корпоративных и инвестиционных банков Франции.
Ранее, в декабре 2024 года, президент России Владимир Путин дал разрешение ООО «Бюрократ» приобрести 100% акций АО «Натиксис банк». Разрешение было дано в рамках специальных экономических мер, принятых в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.
Кроме этого, в июне 2023 года Путин также дал специальное разрешение ООО «Бюрократ» на покупку 127,03 млн обыкновенных акций «Джей энд Ти Банка» у чешского J&T Banka и 70 тыс. привилегированных акций банка у J&T Finance Group. В декабре 2023 года компания стала новым собственником банка.