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Bloomberg: санкционные риски привели к скачку цен на нефть на побережье Мексиканского залива США

Очередной пакет санкций США против российского нефтегазового сектора спровоцировал стремительный рост цен на нефть. За пару дней нефтяные котировки подскочили до новых максимумов. Рынок пытается нащупать новое равновесие, поскольку потеря нескольких тысяч баррелей нефти в день вряд ли пройдет безболезненно.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Опасения, что нефтяные санкции приведут к сокращению поставок из России и Ирана, кардинально меняют привычные ценовые модели на нефтяном рынке американской части Мексиканского залива, где находится крупнейший в стране центр переработки нефти, передает агентство Bloomberg.

Цена на низкокачественную тяжелую нефть (высоковязкая нефть с повышенной плотностью. — Прим. ред.), которая обычно продается со скидкой по сравнению с более легкой сырой нефтью из Пермского бассейна, растет из-за опасений новых санкций.

Сырая нефть более высокого качества, добываемая в Пермском бассейне, сейчас котируется к тяжелой канадской сернистой нефти сорта Cold Lake с наименьшей премией с марта 2022 года. Разница, которая теперь составляет 4,25 доллара, сократилась после того, как США ужесточили санкции в отношении России, а порты Китая усилили надзор за соблюдением санкционных рестрикций, отказавшись принимать суда, включенные в санкционный список США, и ограничив поставки из таких мест, как Иран.

Ценовое давление оказалось настолько резким, что производители топлива на побережье Мексиканского залива США, по словам участников рынка, вынуждены закупать больше легкой нефти.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».