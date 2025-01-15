Bloomberg: санкционные риски привели к скачку цен на нефть на побережье Мексиканского залива США

Опасения, что нефтяные санкции приведут к сокращению поставок из России и Ирана, кардинально меняют привычные ценовые модели на нефтяном рынке американской части Мексиканского залива, где находится крупнейший в стране центр переработки нефти, передает агентство Bloomberg.
Цена на низкокачественную тяжелую нефть (высоковязкая нефть с повышенной плотностью. — Прим. ред.), которая обычно продается со скидкой по сравнению с более легкой сырой нефтью из Пермского бассейна, растет из-за опасений новых санкций.
Сырая нефть более высокого качества, добываемая в Пермском бассейне, сейчас котируется к тяжелой канадской сернистой нефти сорта Cold Lake с наименьшей премией с марта 2022 года. Разница, которая теперь составляет 4,25 доллара, сократилась после того, как США ужесточили санкции в отношении России, а порты Китая усилили надзор за соблюдением санкционных рестрикций, отказавшись принимать суда, включенные в санкционный список США, и ограничив поставки из таких мест, как Иран.
Ценовое давление оказалось настолько резким, что производители топлива на побережье Мексиканского залива США, по словам участников рынка, вынуждены закупать больше легкой нефти.
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