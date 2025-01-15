Bloomberg: санкционные риски привели к скачку цен на нефть на побережье Мексиканского залива США

Сырая нефть более высокого качества, добываемая в Пермском бассейне, сейчас котируется к тяжелой канадской сернистой нефти сорта Cold Lake с наименьшей премией с марта 2022 года. Разница, которая теперь составляет 4,25 доллара, сократилась после того, как США ужесточили санкции в отношении России, а порты Китая усилили надзор за соблюдением санкционных рестрикций, отказавшись принимать суда, включенные в санкционный список США, и ограничив поставки из таких мест, как Иран.