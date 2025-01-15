МЭА: усиление санкций против РФ подняло цену нефти выше $80 за баррель

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Усиление американских санкций против России привело к подъему стоимости нефти выше $80 за баррель в начале января, говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
Кроме того, по мнению МЭА, на котировки давят спекуляции о введении санкций против иранской нефти администрацией избранного президента США Дональда Трампа и похолодание в Северной Америке.
Согласно подсчетам МЭА, после введения новых санкций США под ограничения попадают около 160 танкеров, которые в 2024 году перевозили 1,6 млн б/с российской нефти, или около 22% от всего экспорта нефти из России. Агентство обращает внимание, что эти санкционные ограничения могут повлиять на мировые цепочки поставок нефти.
Еще одним фактором риска для мирового рынка нефти МЭА называет возможное ужесточение санкций США против иранского экспорта нефти. Так, агентство напомнило, что 19 декабря США расширили санкции против судов, транспортирующих иранскую нефть. Сейчас, по оценке МЭА, под санкции США попадает теневой флот, который перевозил в среднем 500 тыс. б/с иранской нефти в 2024 году, или треть всего их экспорта.
«В то время как пока достаточно рано полностью оценивать влияние этих новых мер, некоторые компании уже начали отказываться от иранской или российской нефти», — заключили эксперты МЭА.