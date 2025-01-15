МЭА: усиление санкций против РФ подняло цену нефти выше $80 за баррель

Еще одним фактором риска для мирового рынка нефти МЭА называет возможное ужесточение санкций США против иранского экспорта нефти. Так, агентство напомнило, что 19 декабря США расширили санкции против судов, транспортирующих иранскую нефть. Сейчас, по оценке МЭА, под санкции США попадает теневой флот, который перевозил в среднем 500 тыс. б/с иранской нефти в 2024 году, или треть всего их экспорта.