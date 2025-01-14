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При какой зарплате можно рассчитывать на пенсию в 50 тысяч рублей

Размер пенсии напрямую зависит от двух показателей: трудового стажа и количества пенсионных коэффициентов. Финансы Mail решили выяснить, сколько нужно зарабатывать россиянам, чтобы на пенсии рассчитывать на сумму в 40−50 тысяч рублей. На этот вопрос ответила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Она напомнила, что в России пенсия по старости состоит из фиксированной и накопительной частей.

«Для получения максимальной пенсии необходимо, чтобы отчисления от заработной платы позволяли зарабатывать максимальное количество пенсионных коэффициентов — 10 в год», — отметила экономист.

С 1 января 2025 году стоимость одного ИПК увеличивается до 142,76 рубля.

Это значит, что за год максимальный размер заработанной накопительной части пенсии составит 1 427,6 рубля, отметила экономист.

«Размер фиксированной части каждый год устанавливается правительством и индексируется. В 2025 году размер фиксированной части составляет 8 728 рублей 73 копейки», — пояснила эксперт.

Чтобы пенсия составила условных 50 тысяч рублей, на данный момент необходимо, чтобы накопительная часть составила 41272,28 рубля. Получается, что гражданин должен на протяжении почти 30 лет получать заработную плату, равную накоплению 10 пенсионных коэффициентов.

Так что заработать такую пенсию вполне реально. Но в настоящий момент для обычных пенсионеров это пока не очень достижимо: все, кто в настоящее время достигает пенсионного возраста, имеют стаж до 2002 года. А там действует своя система расчета пенсионных коэффициентов, которая потом переводится в накопительную часть пенсии.

Но в дальнейшем численность граждан, которые могут рассчитывать на пенсию в 50 000 рублей, будет больше, подытожила эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».