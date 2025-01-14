Нефть и газ. Планы Индии, ставки фрахта и запасы США

Индикатор RSI дневного графика находится в зоне перекупленности. От текущих значений возможна более глубокая коррекция — например, к линии пробитого нисходящего сопротивления. Однако ряд экспертов считают, что рост может продолжится в случае активизации других факторов (например, ужесточение санкций Трампа против Ирана). В таком случае фьючерсы могут снимать перегрев через боковую консолидацию на достигнутом уровне.
Новостная повестка по-прежнему сосредоточена на возможной дестабилизации поставок российской нефти. Однако сегодня внимание рынка может переключиться на данные по недельному изменению запасов нефти в США. Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что запасы нефти на прошлой неделе сократились примерно на 3,5 млн баррелей, а запасы бензина продолжили рост. Сегодня свою статистику по запасам опубликует Американский институт нефти, а завтра выйдут официальные данные Минэнерго США.
Новостной фон.
∙ Шесть стран G7 (Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония) призывают снизить потолок цен на российскую нефть. Текущий предел установлен на уровне $60 за баррель.
∙ По данным отслеживания судов, по меньшей мере 65 нефтяных танкеров встали на якорь в разных уголках мира, в том числе у берегов Китая и России, после новых санкций США.
∙ Индия не станет принимать суда, попавшие под санкции США. Это не касается танкеров, которые были зафрахтованы до 10 января, при условии, что они разгрузятся до 12 марта. Один из индийских чиновников также заявил, что влияние санкций станет явным через два месяца. Страна намерена заменить выпадающие российские баррели ближневосточной нефтью.
∙ Индия изучает, какое влияние новые санкции США окажут на проект «Восток Ойл», участниками которого, помимо Роснефти, выступают также индийские госкомпании.
∙ Канада готовится к новым пошлинам США против ее товаров, включая нефть. Премьер-министр Альберты Даниэль Смит — ключевого нефтеносного региона Канады — на выходных встретилась с Трампом, после чего сделала заявление о том, что США, скорее всего, введут заявленные пошлины уже 20 января, без каких-либо исключений для нефти. Более половины импорта сырой нефти в США поступает из Канады, а большая часть — именно из Альберты.
∙ Стратеги ING Group NV считают, что вокруг новых санкций остается много неопределенности — есть потенциал для уничтожения того профицита предложения, который прогнозируется на этот год, однако фактически потери экспорта России могут оказаться более ограниченными, если участники рынка найдут способы обхода санкций.
∙ По мнению стратега Saxo Markets Pte, рост нефтяных котировок может продолжиться на ожиданиях ужесточения санкций Трампа против Ирана.
∙ Ставки фрахта нефтяных танкеров резко возросли.
Фьючерсы на природный газ продолжают коррекцию. Ближайшая поддержка находится в районе восходящего тренда — $3,6 за MMBtu.
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