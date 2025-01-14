Нефть и газ. Планы Индии, ставки фрахта и запасы США

∙ Канада готовится к новым пошлинам США против ее товаров, включая нефть. Премьер-министр Альберты Даниэль Смит — ключевого нефтеносного региона Канады — на выходных встретилась с Трампом, после чего сделала заявление о том, что США, скорее всего, введут заявленные пошлины уже 20 января, без каких-либо исключений для нефти. Более половины импорта сырой нефти в США поступает из Канады, а большая часть — именно из Альберты.