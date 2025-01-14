Кулукуарные договоренности. Консорциум банков сможет заработать при любом QR-коде

Неудивительно, что банки—члены консорциума не собираются отказываться от своих планов развития. Кроме того, как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, жесткая позиция Банка России по теме единого QR сейчас несколько смягчилась. Возможно, на это повлиял уход первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, курировавшей проект (см. «Ъ» от 21 ноября 2024 года). «У консорциума появились более светлые перспективы, возможно, и в законе будут более мягкие формулировки», — полагает он. Вместе с тем, по его мнению, нужно понимать, что доходы банков от приема платежей и переводов продолжат снижаться. «С одной стороны, ЦБ будет “поддавливать” соответствующие тарифы через инфраструктурные инструменты (СБП, цифровой рубль и другие), с другой стороны, депутаты продолжат расширение льготирования в этом сегменте для разных категорий клиентов, то есть на бесплатной оплате ЖКХ для пенсионеров дело не остановится», — считает господин Прохоров. Вместе с тем не все эксперты оптимистично настроены в отношении использования новой технологии платежей. «QR занял очень узкую нишу в офлайне, и от того, будет он единый или какой-то иной, расти этот платежный метод будет очень ограниченно», — считает независимый эксперт Максим Митусов.