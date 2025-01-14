Как грибы после дождя: почему растет число самозанятых

Количество зарегистрированных самозанятых достигло 12,172 млн человек, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Из них 11,573 — это физические лица, а остальные — индивидуальные предприниматели.
По данным ФНС, количество самозанятых быстро растет несколько лет подряд — за 2023 год увеличилось на 39%, с 6,6 млн до 9,3 млн человек, в 2022 году — выросло в 1,7 раза. Больше всего самозанятых предоставляют услуги ремонта, автоперевозок, красоты, IT.
Как пояснила к.э.н., доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Фарида Мирзабалаева, такая статистика скорее характеризует установки и предпринимательские ожидания граждан на старте, которые не всегда реализуются в действительности.
«Стоит также принимать во внимание, что определенная часть зарегистрированных самозанятых декларирует нулевой доход», — подчеркнула экономист.
Она также объяснила рост самозанятости результатом проводимой властями политики по сокращению теневой занятости. «Официальный статус самозанятого позволяет самостоятельно формировать пенсионные накопления, получать доступ к льготному финансированию бизнеса и получать прочие преимущества», — уточнила Фарида Мирзабалаева.
В ФНС пояснили, что росту количества самозанятых могут способствовать попытки компаний использовать этот статус для ухода от уплаты налогов. Так, с введением в 2019 году статуса самозанятых, налоговые службы стали чаще выявлять случаи подмены трудовых отношений гражданско-правовыми: например, когда компания заключает с самозанятым договор на оказание услуг и, таким образом, фактически прикрывает трудовые отношения, не уплачивая при этом соответствующие налоги и страховые взносы.
Но налоговая служба смотрит не на название договора, а на суть отношений между заказчиком и исполнителем. «Если в сотрудничестве выявляются признаки трудовых отношений, гражданский договор могут переквалифицировать в трудовой. Заказчик станет работодателем и будет обязан платить НДФЛ и взносы за работника», — заявили в ФНС. По итогам проверок, в этом случае, доначисляются налоги, которые самозанятый обязан уплатить.
Проще простого
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин объяснил рост числа зарегистрированных самозанятых удобством такого статуса.
«Граждане понимают, что благодаря данному режиму можно заниматься своим любимым делом и получать доход. При этом конституционную обязанность по уплате налога реализовать очень просто: это можно делать через специальное приложение “Мой доход”. Никаких специальных и самостоятельных расчетов выполнять не нужно, все выполняется в этом приложении автоматически», — пояснил он.
Уплатить налог необходимо не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим. У самозанятого есть возможность оформить автоплатеж, тем самым дополнительно упростить свою деятельность.
Кому выгодно
Очень часто граждане используют режим самозанятого в качестве подработки к основной занятости. Так, режим самозанятости является одним из инструментов получения дополнительного дохода.
Игорь Балынин рассказал, кому этот статус может быть выгоден. По его мнению, статус самозанятого не подходит тем гражданам, которые занимаются:
- продажей подакцизных товаров;
- перепродажей товаров;
- добычей и производством полезных ископаемых.
Лица, имеющие наемных работников, также не могут получить статус самозанятого. Это уже полноценные трудовые отношения, а не самозанятость.
«Данный режим нацелен именно на тех граждан, которые готовы вносить вклад в экономическое развитие нашего государства посредством производства новых товаров — самостоятельно сделанных сувениров, выпечкой тортов, хлеба, печенья и др. или оказания услуг, например, заниматься ремонтом или репетиторством. При этом важно помнить, что годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей», — пояснил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».