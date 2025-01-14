Как грибы после дождя: почему растет число самозанятых

Но налоговая служба смотрит не на название договора, а на суть отношений между заказчиком и исполнителем. «Если в сотрудничестве выявляются признаки трудовых отношений, гражданский договор могут переквалифицировать в трудовой. Заказчик станет работодателем и будет обязан платить НДФЛ и взносы за работника», — заявили в ФНС. По итогам проверок, в этом случае, доначисляются налоги, которые самозанятый обязан уплатить.