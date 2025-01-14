Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и НОВАТЭКа, рубль: дайджест инвестора

Схожего мнения придерживается эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, высокие санкционные риски остаются препятствием для более уверенного подъема рынка акций. Бабин отмечает, что ожидания улучшения геополитической обстановки для России остаются дополнительным фактором повышенного спроса на акции. В свою очередь аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что сегодня повлиять на настроения могут заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках большой пресс-конференции по итогам 2024 года.