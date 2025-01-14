Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома» и НОВАТЭКа, рубль: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 13 января индекс Мосбиржи прибавил 1,47%, до 2866,11 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил понедельник чуть ниже — на отметке 2849,81 пункта, прибавив 0,89%. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,69%, до 879,08 пункта.
Наибольшее падение в составе бенчмарка за последнюю торговую сессию продемонстрировали акции «Совкомфлота» (-4,95%), «Магнита» (-4,56%), «Роснефти» (-3,1%), МКБ (-2,7%) и ПИКа (-2,07%).
По словам руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, индекс Мосбиржи вырос на высоких оборотах — ₽165 млрд, однако потенциал дальнейшего подъема незначительный. Он пояснил, что рост индикатора в основном обеспечен подъемом тяжеловесных бумаг «Газпрома» и НОВАТЭКа, при этом половина акций индекса закрылись в минусе.
Эксперт полагает, что в ближайшее время ключевым фактором остается геополитика и неопределенность по поводу дальнейшего развития событий. Карпунин считает, что важная область сопротивления находится на отметке 2885−2910 пунктов и пока недостаточно причин для закрепления выше ее.
Схожего мнения придерживается эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, высокие санкционные риски остаются препятствием для более уверенного подъема рынка акций. Бабин отмечает, что ожидания улучшения геополитической обстановки для России остаются дополнительным фактором повышенного спроса на акции. В свою очередь аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова считает, что сегодня повлиять на настроения могут заявления министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках большой пресс-конференции по итогам 2024 года.
Накануне рынок попытался расти на ожиданиях возможных переговоров между США и Россией, отмечает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. «Однако оптимизм быстро сошел на нет: инвесторы требуют не обещаний, а конкретных действий», — пояснил он. Кабаков предполагает, что сегодня рынок продолжит торговаться в диапазоне 2800−2880 пунктов.
Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Игнат Иванов, с технической точки зрения индекс Мосбиржи снова подобрался к отметке 2900 пунктов и сейчас выглядит перекупленным. «Поэтому, если в ближайшие торговые сессии ему не удастся закрепиться выше 2900 пунктов, возможна коррекция. Ближайшей поддержкой выступает отметка 2740 пунктов», — говорит он.
Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа
Акции «Газпрома» и НОВАТЭКа по итогам торгов 13 января оказались в лидерах среди компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Бумаги «Газпрома» подорожали на 3,85%, до ₽131,47 за акцию, НОВАТЭКа — на 3,96%, до ₽1007,4.
Котировки обеих компаний росли на фоне увеличения цен на газ как в Европе, так и в США, которое ускорилось после прекращения транзита европейского газа через Украину, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.
Европейские цены на газ в понедельник выросли на 7,23%, до $519,1 за тыс. кубометров. При этом на пике дня котировки фьючерсов на на газ на хабе TTF в Нидерландах поднимались почти до $521 за тыс. кубометров.
Поддержку рынку также оказало сообщение Минобороны России о том, что.
11 января украинские военные попытались атаковать дронами инфраструктуру компрессорной станции «Русская», которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», «с целью прекращения поставок газа в европейские страны».
Вверх котировки «Газпрома» также подтолкнула информация о том, что в «Газпроме» рассматривается решение о сокращении персонала центрального аппарата почти вдвое — с 4100 до 2500 человек. Общий фонд оплаты труда этих сотрудников на сегодняшний день составляет ₽50 млрд в год.
«В деньгах это незначимая величина, но сигнал активной работы менеджмента по сокращению расходов, что позитивно с учетом высокого долга “Газпрома”, — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента “Альфа-Инвестиций” Василий Карпунин.
По оценке «БКС Мир инвестиций», фундаментально обоснованная цена акций «Газпрома» составляет ₽190, потенциал роста 44,5% от текущих уровней. Эксперт БКС Михаил Зельцер указывает, что ралли на газовых хабах частично компенсирует выбытие объемов продаж компании. Кроме того, на фоне снижения параметров долговой нагрузки корпорации сохраняются дивидендные перспективы «Газпрома», считает эксперт.
Целевая цена БКС по акциям НОВАТЭКа составляет ₽1400 за акцию, потенциал роста 40%. В брокере полагают, что основной негатив для НОВАТЭКа уже заложен в цены.
Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова полагает, что дальнейший рост цен на газ может стать одним из основных фундаментальных поддерживающих факторов для Новатэка в краткосрочной перспективе. Однако общее финансовое положение компании из-за усиления санкционного давления может не позволить ей в ближайшие месяцы выплатить привлекательные дивиденды, считает эксперт.
Российская валюта
Рубль активно дешевел к юаню в начале торгов 13 января, пара CNY/RUB обновила максимумы с 23 декабря прошлого года на уровне ₽13,8575, однако затем российская валюта консолидировалась около достигнутых минимумов.
По итогам дня юань вырос на 0,71%, до ₽13,818.
Ослабление рубля связано с риском сокращения объема продажи валютной выручки, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Новые санкции США против российского нефтегазового сектора способны сократить экспортную выручку и поступление иностранной валюты в страну, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Правда, это может быть компенсировано подорожанием нефти, вызванным в том числе данным решением американских властей. Однако эти факторы по-прежнему будут влиять на курс рубля с определенным лагом во времени, который составляет не менее одного месяца, отметил аналитик.
По словам Бабина, поддержку рублю может оказывать сокращение спроса на импорт, обычно происходящее в январе после предпраздничного всплеска потребительской активности и традиционного для конца года увеличения трат государственного и федеральных бюджетов.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102,89, продать — по ₽101,5;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽102,99, продать — по ₽101,7.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 108,38, продать — по 107;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 108,85, продать — по 107,51.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽14,15;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽14,1.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 13 января.
«ЕвроТранс». Дивиденды на каждую акцию — ₽6,48. Дата выплаты — 29 января. Доходность — 5,52%.
Корпоративные события
«Аэрофлот». Операционные результаты за декабрь 2024 года.
Другие важные события
Россия: пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам работы российской дипломатии в 2024 году.
В ОАЭ пройдет международный саммит по энергетике будущего и устойчивому развитию World Future Energy Summit 2025.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в январе — 13:00 мск.
США: индекс цен производителей в декабре — 16:30 мск.
США: краткосрочные энергетические перспективы (Short-Term Energy Outlook) Управления энергетической информации (EIA) — 20:00 мск.
США: президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступит с речью — 23:05 мск.
США: запасы нефти по данным API — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2866,11 (+1,47%).
Индекс РТС: 879,08 (+0,69%).
S&P 500: 5836,20 (+0,16%).
Dow Jones Industrial Average: 42 297,12 (+0,86%).
NASDAQ Composite: 19 088,10 (-0,38%).