Bloomberg: Канада предупредила США об ответных мерах на американские пошлины

Трамп пригрозил ввести 25%-ные пошлины на все товары из Канады и Мексики, если они не отреагируют на его жалобы по поводу безопасности границ. Впоследствии избранный президент ужесточил свою риторику, заявив, что США ничего не нужно от Канады, и предложив стране стать 51-м штатом США, пишет Bloomberg.
Однако увеличение тарифов и отказ от канадских товаров дорого обойдутся экономике США и вынудят американские фирмы обратиться к таким поставщикам, как Китай и Россия, сказала Хиллман во вчерашнем интервью Bloomberg Television.
В 2023 году торговый дефицит США в отношениях с Канадой составил 40,6 млрд долларов, в основном потому, что США импортируют огромные объемы канадской нефти и газа. Трамп уже сообщил, что не собирается дальше «субсидировать» северного соседа США.
При всем уважении к президенту Трампу… эти меры приведут к своего рода ответному удару.
При этом она отказалась сообщить, будут ли пошлины со стороны Канады соответствовать тарифам «доллар за доллар», подчеркнув, что «последнее, чего мы хотим, — это эскалация».
Канада уже разрабатывает планы по введению ответных тарифов на товары из США, если Трамп применит 25%-ные пошлины на канадские товары. Причем они будут выходить далеко за рамки целевого списка ответных пошлин, которые Канада применила к таким товарам, как бурбон (вид виски, производимый в США. — Прим. ред.) и стиральные машины, во время торговой войны 2018 года.
Тем временем новая команда Трампа, по данным Bloomberg, обсуждает постепенное повышение пошлин, чтобы использовать переговорные рычаги и при этом избежать скачка инфляции. Изначальное предложение еще не представлено избранному президенту.
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