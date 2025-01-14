Bloomberg: Канада предупредила США об ответных мерах на американские пошлины

Канада уже разрабатывает планы по введению ответных тарифов на товары из США, если Трамп применит 25%-ные пошлины на канадские товары. Причем они будут выходить далеко за рамки целевого списка ответных пошлин, которые Канада применила к таким товарам, как бурбон (вид виски, производимый в США. — Прим. ред.) и стиральные машины, во время торговой войны 2018 года.