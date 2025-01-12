Канада может прекратить поставки энергоносителей в США в случае введения пошлин

По словам Жоли, вопрос прекращения поставок канадских энергоносителей в США будет обсуждаться на будущей неделе не только с главами регионов Канады, но и с представителями Республиканской партии США во время ее поездки в Вашингтон. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.