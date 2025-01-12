Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада может прекратить поставки энергоносителей в США в случае введения пошлин

ОТТАВА, 12 января. /ТАСС/. Власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии и энергоносителей в Соединенные Штаты, если избранный президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на все канадские товары. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли в эфире телеканала CTV.

Источник: AP 2024

«Я могу сказать, что все варианты [ответных действий] на столе», — сказала глава ведомства, говоря о возможности таких ответных мер со стороны Оттавы.

По словам Жоли, вопрос прекращения поставок канадских энергоносителей в США будет обсуждаться на будущей неделе не только с главами регионов Канады, но и с представителями Республиканской партии США во время ее поездки в Вашингтон. Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти, а также 85% электроэнергии.

Канада, Мексика и США связаны трехсторонним договором, который предполагает создание зоны свободной торговли между этими государствами. Однако 25 ноября Трамп заявил, что в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.