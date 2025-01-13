В Госдуме рассказали про новую форму документов для налоговых вычетов

«Теперь при подаче заявления на налоговый вычет указывать ИНН необязательно — достаточно данных из ЕРН или персональной информации (как дата рождения и паспортные данные). Налоговые вычеты подразделяются на несколько категорий, включая стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и инвестиционные. В 2025 году внедрены изменения касательно компенсации социальных расходов», — рассказал парламентарий.
Чаплин подчеркнул, что с 2025 года увеличились стандарты предоставления налоговых вычетов. Теперь лимит дохода, при котором полагаются вычеты, составит 450 тысяч рублей, тогда как в 2024 году сумма ограничивалась 350 тысячами. Для семей, в которых больше двух детей, государство удвоило льготы: на второго ребенка вычет составит 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих — шесть тысяч рублей, уточнил депутат.
Чаплин добавил, что вычет на детей-инвалидов увеличили до 12 тысяч рублей. Для единственного родителя сохранили предоставление вычета в двойном предоставлении.
«Увеличен лимит на социальные вычеты до 150 тысяч рублей, что даст возможность возвратить до 19,5 тысячи рублей за расходы начиная с 2024 года. Это касается благотворительности, обучения (как собственного, так и родственников), лечения, фитнес-услуг, негосударственного пенсионного обеспечения и страхования», — подытожил парламентарий.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».