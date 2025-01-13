В Госдуме рассказали про новую форму документов для налоговых вычетов

Чаплин подчеркнул, что с 2025 года увеличились стандарты предоставления налоговых вычетов. Теперь лимит дохода, при котором полагаются вычеты, составит 450 тысяч рублей, тогда как в 2024 году сумма ограничивалась 350 тысячами. Для семей, в которых больше двух детей, государство удвоило льготы: на второго ребенка вычет составит 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих — шесть тысяч рублей, уточнил депутат.