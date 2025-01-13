ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу акции с «Яндекс едой»

В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.