ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу акции с «Яндекс едой»

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом «Яндекс еда», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Банк вновь привлекли к ответственности за нарушения в рекламе. Ранее служба признала ненадлежащей рекламу АО “Альфа-банк” и ООО “Яндекс. Еда” и выдала компаниям предписания о прекращении нарушения закона о рекламе. Совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов», — отметили в ФАС.
В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка. Сведения о том, что максимальная сумма кешбэка составляет 500 рублей, размещались в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия. Таким образом, потребители получали неполную информацию о существенных условиях акции, влияющих на стоимость услуг доставки.
За выявленное нарушение служба наложила административный штраф на Альфа-банк.