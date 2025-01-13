Эксперты прогнозируют конец гонки зарплат в России

Большинство специалистов полагает, что рост экономики в реальном выражении (с учетом инфляции) замедлится до 2−4%, тогда как в 2024 году он мог достичь 8%.
Экономика будет постепенно замедляться под влиянием рекордно высокой ключевой ставки на уровне 21%, считает главный экономист АО «Эйлер Аналитические Технологии» Елена Ахмедова. По ее мнению, это также окажет сдерживающее воздействие на рынок труда.
Александр Сафонов, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что динамика роста заработных плат будет испытывать давление из-за повышения стоимости ресурсов для бизнеса, высокой процентной ставки на кредиты для оборотного капитала, а также усиления склонности потребителей к сбережению.
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