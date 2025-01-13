Эксперты прогнозируют конец гонки зарплат в России

В 2025 году в России будет сохраняться дефицит рабочей силы, что продолжит способствовать росту зарплат. Однако его темпы замедлятся после значительного повышения окладов, произошедшего в предыдущем году, отмечают эксперты, опрошенные «Ведомостями».