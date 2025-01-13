Перечислены тенденции ипотечного рынка в 2025 году

«Ипотека будет набирать обороты к середине года. Рынок адаптируется, и при снижении ключевой ставки до 13−15% все нормализуется. Прежде всего, наступит порядок после продолжительного увеличения комбо-программ, субсидированных программ, программ без первого взноса, схем с кешбэком, продолжительной заморозкой выданного кредита на аккредитиве. Такие схемы уходят в прошлое. Единственное, что может остаться на рынке, помимо классических программ, — это траншевая ипотека при условии, что ее не затронет ипотечный стандарт», — подытожила Архангельская.