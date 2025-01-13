Перечислены тенденции ипотечного рынка в 2025 году

«Траншевая ипотека и программы рассрочки — одни из самых популярных среди покупателей, которые не попадают под льготную ставку семейной ипотеки. Процедура андеррайтинга по траншевой ипотеке практически не отличается, есть возможность дальнейшего рефинансирования, а главное, можно сделать жилье доступным в условиях кризиса», — рассказала специалист.
По словам Архангельской, ипотечный стандарт станет одной из главных тем года. Его задача — с 1 января привести в порядок рынок жилищного кредитования. В 2025 году упразднят комбинированные программы с льготной ипотекой, а также устранят возможность манипуляций с субсидированием ставки между банком и девелопером, из-за которых растет стоимость недвижимого объекта.
«В 2025 году с рынка уйдут схемы с кешбэком, нулевым первоначальным взносом, долгим отложенным аккредитивом. По-прежнему будут действовать семейная и классическая ипотеки с регламентированным первоначальным взносом, скорее всего, не менее 30%», — отметила специалист.
По утверждению эксперта, внедрение нового ипотечного стандарта приведет к повышению прозрачности условий кредитования для клиентов, а также позволит снизить риски для всех сторон, связанных с рынком недвижимости, включая застройщиков. Финансовые учреждения смогут предоставить заемщикам более стабильные и предсказуемые инструменты, которые будут в полной мере соответствовать их реальным потребностям и финансовым возможностям.
«Ипотека будет набирать обороты к середине года. Рынок адаптируется, и при снижении ключевой ставки до 13−15% все нормализуется. Прежде всего, наступит порядок после продолжительного увеличения комбо-программ, субсидированных программ, программ без первого взноса, схем с кешбэком, продолжительной заморозкой выданного кредита на аккредитиве. Такие схемы уходят в прошлое. Единственное, что может остаться на рынке, помимо классических программ, — это траншевая ипотека при условии, что ее не затронет ипотечный стандарт», — подытожила Архангельская.
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