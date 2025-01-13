Цена газа в Европе выросла на 1% после новости об атаке «Турецкого потока»

Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 года упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. куб. м. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что цены на газ в 2025 году вырастут на всех основных мировых рынках, но в 2026—2027 годах ожидается падение котировок. В Европе цена в 2025 году вырастет умеренно, а остановка украинского транзита не станет ключевым фактором ценообразования: ожидается только краткосрочный рост в пределах 10%.