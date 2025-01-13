Цена газа в Европе выросла на 1% после новости об атаке «Турецкого потока»

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов 13 января отреагировала минимальным ростом на 1% на новости об атаке компрессорной станции газопровода «Турецкий поток» со стороны ВСУ, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла до около $500 за 1 тыс. куб. м, или 47,375 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). На открытии торгов цена выросла примерно на 4%, а после сообщений об атаке «Турецкого потока» — дополнительно только на 1%.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Киев для прекращения поставок газа в Европу атаковал девятью БПЛА самолетного типа компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». При этом компрессорная станция осуществляет подачу газа в газопровод в штатном режиме.
Газопровод «Турецкий поток», проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении. Отправной точкой «Турецкого потока» служит компрессорная станция «Русская», построенная в районе Анапы.
Цена газа в Европе плавно росла в конце декабря в ожидании прекращения транзита российского газа через Украину. При этом на первых торгах после остановки поставок газа из РФ котировки лишь незначительно росли на 1%, оставаясь тем не менее на максимуме с осени 2023 года. После этого цены снизились.
Средняя цена газа в Европе по итогам 2024 года упала на 17%, до около $387 за 1 тыс. куб. м. Основными факторами такого снижения стали теплая погода, высокая заполненность газовых хранилищ и отсутствие роста спроса на газ в ЕС. Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что цены на газ в 2025 году вырастут на всех основных мировых рынках, но в 2026—2027 годах ожидается падение котировок. В Европе цена в 2025 году вырастет умеренно, а остановка украинского транзита не станет ключевым фактором ценообразования: ожидается только краткосрочный рост в пределах 10%.