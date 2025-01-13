Bloomberg рассказал о риске глобальной борьбы за газ из-за Европы

Чтобы покрыть спрос, Европе потребуется импортировать дополнительно около 10 млн т СПГ в год — примерно на 10% больше, чем в 2024 году, пояснил аналитик компании MST Marquee Саул Кавоник. Поскольку вариантов пополнения запасов на следующую зиму станет меньше, Европе потребуются поставки СПГ, часть которых будет поступать из Азии, где сосредоточены крупнейшие мировые потребители. В зависимости от того, как сформируется спрос, конкуренция приведет к росту цен выше, чем могут себе позволить такие страны, как Индия, Бангладеш и Египет, а также будет препятствовать восстановлению экономики Германии.