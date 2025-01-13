Bloomberg: отказ от российского газа в Европе поставит Азию под угрозу

Как говорится в статье, впервые с начала боевых действий на Украине Европа рискует не достичь своих целевых показателей по запасам газа на следующую зиму. Это создает условия для последней схватки за поставки, прежде чем ситуацию разрядят новые мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ), которые начнут действовать в следующем году.
Варианты газовых поставок были ограничены в начале 2025 года с прекращением поставок российского газа по трубопроводу через Украину после окончания транзитного соглашения между Москвой и Киевом. Хотя у Европы достаточно запасов газа, чтобы пережить эту зиму, и цены в начале года снизились, запасы истощаются из-за холодной погоды, которая установилась на континенте в минувшие выходные.
В этом году в Европе определенно возникнет дефицит энергоносителей. Это значит, что весь дополнительный объем СПГ, который поступит в эксплуатацию в этом году по всему миру, пойдет на восполнение дефицита российского газа.
Чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос, Европе придется импортировать дополнительно до 10 млн тонн СПГ в год — примерно на 10% больше, чем в 2024 году, предполагает Сол Кавоник, аналитик по нефтегазовому сектору в сиднейской фирме MST Marquee.
Вследствие сокращения вариантов пополнения запасов к следующей зиме Европа будет бороться за поставки СПГ, что лишит части объемов Азию, где находятся крупнейшие мировые потребители газа.
Это особая проблема для Германии, у которой до начала военного конфликта на Украине более половины поставок газа приходилась на Россию. Поскольку ее производственный сектор работает в условиях более высоких издержек, энергетическая безопасность страны станет главной темой на внеочередных выборах 23 февраля. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» занимает 2-е место в опросах отчасти потому, что хочет возродить дешевые трубопроводные поставки из России, чтобы укрепить конкурентоспособность немецкого производства.
Однако главными проигравшими станут развивающиеся страны Азии и Южной Америки. Бразилия с трудом восстанавливает выработку гидроэлектроэнергии после засухи, а Аргентина может быть втянута в конкурентную борьбу за СПГ в предстоящем отопительном сезоне. Уязвим и Египет. Страна удивила рынок в прошлом году, когда превратилась из экспортера СПГ в импортера, увеличив закупки до максимального уровня с 2017 года. В этом году Египту все еще могут потребоваться существенные поставок, чтобы пережить летнюю жару.
Китайские импортеры СПГ перепродают партии с поставкой до конца марта и по большей степени прекратили закупки на спотовом рынке, где цены завышены. Индийские импортеры газа обратились к более дешевым альтернативам. Бангладеш был вынужден скорректировать закупочные тендеры после того, как предлагаемые цены оказались слишком высокими, а Египет перешел на газойль.
Для продавцов СПГ, уже получающих выгоду от роста цен, сжатие предложения создает возможности и привлекает внимание к США.
Он уже пригрозил пошлинами, если Европа не нарастит закупки американских энергоносителей. По оценкам Kpler, в этом году экспорт СПГ из США вырастет примерно на 15%.
В России, которая по-прежнему остается вторым по величине источником СПГ для Европы, основное внимание будет уделяться сохранению экспортного потенциала после очередных санкций США, введенных в пятницу. По словам Клаудио Штойера, консультанта по энергетике и преподавателя IHRDC, западные санкции уже привели к остановке крупного проекта «Арктик СПГ 2» и повлияли на поставки ключевого оборудования и сервисных услуг, задержав его полное завершение на два-три года.
Трамп, пообещавший положить конец конфликту на Украине, тоже может изменить общие перспективы рынка, особенно если мирное соглашение будет включать энергоносители. По мнению Энтони Юэня и других аналитиков Citigroup, экспорт российского трубопроводного газа через Украину в конечном итоге может возобновиться в 2025 году.
Тем не менее «облегчение» на рынке ожидают не ранее 2026 года.
Если текущие планы по расширению мощностей СПГ будут выполнены, 2026 год должен стать «светом в конце туннеля».
К 2030 году начнут поступать дополнительные 175 млн тонн СПГ, в основном из США и Катара. Это может содействовать снижению цен и помочь странам, которые в этом году оказались в затруднительном положении.
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