Bloomberg: отказ от российского газа в Европе поставит Азию под угрозу

Однако главными проигравшими станут развивающиеся страны Азии и Южной Америки. Бразилия с трудом восстанавливает выработку гидроэлектроэнергии после засухи, а Аргентина может быть втянута в конкурентную борьбу за СПГ в предстоящем отопительном сезоне. Уязвим и Египет. Страна удивила рынок в прошлом году, когда превратилась из экспортера СПГ в импортера, увеличив закупки до максимального уровня с 2017 года. В этом году Египту все еще могут потребоваться существенные поставок, чтобы пережить летнюю жару.