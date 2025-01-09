Европа наращивает отбор газа из хранилищ

Отбор газа из ПХГ стран ЕС 7 января, согласно данным GIE, составил 560 млн куб. м. Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов, ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала января за все время наблюдений — 76,4 млрд куб. м газа.
Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 г. и 2022 г., когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 68,83% (на 6,03 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели «проблемных» лет — 62% в 2018 году и 52% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 84%.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 31,5 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 73-й день с момента достижения максимума их заполнения на 28% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений).
Текущая неделя в Европе оказывается немного прохладнее предыдущей семидневки, но к выходным ожидается значительное похолодание. В начале следующей недели температура в дневные часы в ряде стран даже может опускаться ниже нуля градусов. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в январе составляет 28%. Средняя цена закупки газа в декабре в Европе составила $489 за 1 тыс. куб. м, а в январе — пока около $520.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в январе возросли по сравнению с концом декабря. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 46% от максимума.