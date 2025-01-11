Между покупкой и продажей. Как действия ЦБ на валютном рынке скажутся на рубле

«В январе-феврале мы ждем, что пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 100−107 ₽», — отметил он и уточнил, что первый квартал года обычно благоприятен для курса рубля с учетом снижения спроса на валюту от импортеров, от населения из-за сокращения зарубежных поездок и валютных выплат по внешнему долгу. Однако достижение долларом района 115−120 ₽ вполне возможно ближе к концу 2025 г., полагает Александр Потавин.