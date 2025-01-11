Между покупкой и продажей. Как действия ЦБ на валютном рынке скажутся на рубле

Регулятор с 28 ноября до конца 2024 года из-за ослабления рубля не покупал иностранную валюту на внутреннем рынке для операций Минфина России по бюджетному правилу. При этом он продолжил продавать валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для выполнения расходной части бюджета.
Теперь с 9 по 14 января Банк России будет больше продавать иностранную валюту, чем покупать: ежедневная сумма покупки составит до 3,4 млрд рублей.
Но с 15 января по 30 июня нетто-продажи могут закончиться и регулятор начнет покупать или продавать валюту, исходя из заявляемого Минфином объема регулярных операций в рамках бюджетного правила. Это означает, что покупка может превышать продажу валюты. Это может повлиять на курс рубля.
«Для сравнения, объем нетто-продажа валюты с 6 декабря 2024 г. по 9 января 2025 г. был на уровне 8,4 млрд руб. в день, — рассказал аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин. — Новый план покупки валюты Минфин опубликует 14 января 2025 года. Если в последующем ЦБ продолжит покупки валюты (юани) на открытом рынке, то рубль вновь станет слабеть».
Как пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, выход ЦБ на рынок снизит объем предложения инвалюты, что может несколько ослабить позиции рубля. «Но это вряд ли приведет к девальвации, поскольку более важным фактором курса нацвалюты является баланс экспорта и импорта, а он положительный», — уточнил он.
При этом, по его оценке, технически валютные пары по-прежнему смотрят вниз. «Риск для юаня упасть ниже 13,3 к 13 рублям при текущем курсе 13,5 рубля сохраняется повышенным. Просто, на фоне выхода ЦБ, вероятно это произойдет чуть позже», — пояснил эксперт.
Александр Потавин напомнил, что с 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. «То есть Центробанк, понимая, что валютные торги переместились на внебиржевой рынок, тем самым пытается сгладить резкие отклонения колебания курса при определении официальных курсов валют», — рассказал Александр Потавин.
Однако эти операции Минфина и ЦБ не единственный фактор, влияющий на курс рубля, уточнил он. «В начале года помимо предложения валюты от ЦБ на курс рубля будет также влиять спрос», — полагает Александр Потавин.
По его оценке, традиционно в январе ожидается снижение спроса на валюту со стороны импортеров — этот фактор может качнуть баланс на валютном рынке в пользу более крепкого курса рубля.
«В январе-феврале мы ждем, что пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 100−107 ₽», — отметил он и уточнил, что первый квартал года обычно благоприятен для курса рубля с учетом снижения спроса на валюту от импортеров, от населения из-за сокращения зарубежных поездок и валютных выплат по внешнему долгу. Однако достижение долларом района 115−120 ₽ вполне возможно ближе к концу 2025 г., полагает Александр Потавин.
С учетом всех операций ЦБ для Минфина регулятор пока останется чистым продавцом валюты, что в целом является позитивным для рубля фактором, — отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
Однако, по его мнению, в целом продажи или покупки валюты ЦБ для Минфина лишь компенсируют снижение или увеличение поступающей валюты от нефтегазовых доходов, поэтому эффект для валютного курса от данных событий в целом должен быть близок к нейтральному.
Первый квартал исторически благоприятен для торгового баланса и курса рубля, согласен он. Однако сейчас динамика поступлений валютной выручки от экспорта может быть искажена влиянием санкционных ограничений и сложностями во внешних расчетах. «В этой ситуации не ждем каких-то кардинальных улучшений для рубля в начале 2025 года, хотя рассчитываем на продолжение коррекции зарубежных валют после максимумов в конце 2024 года», — уточнил Юрий Кравченко.
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