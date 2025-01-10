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СМИ: Китай решил наладить прямое железнодорожное сообщение с ЕС в обход России

27 декабря 2024 года состоялась торжественная церемония начала строительства железнодорожной линии из Китая в Киргизию и далее в Узбекистан, получившей название CKU. Этот проект станет альтернативой «новому Шелковому пути», который проходит через Россию, Белоруссию и Польшу.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Как пишет Essanews, Пекин готовится к различным сценариям, связанным с военным конфликтом на Украине. Один из этих сценариев, по мнению польской газеты Rzeczpospolita, предполагает прямое участие войск США и потенциальный распад Российской Федерации и может привести к тому, что американцы больше сосредоточатся на Китае.

Таким образом, новая железная дорога через Киргизию и Узбекистан станет еще одной альтернативой для транспортировки товаров в Европу в обход территории России.

Тем самым Китай пытается побудить Европу сохранять нейтралитет в случае эскалации между Пекином и Вашингтоном и укрепить экономические связи.

Маршрут CKU обсуждался с 1990 года, но вовлеченные страны подписали соглашение в Пекине только 6 июня 2024 года.

Общая протяженность железной дороги составит 486 километров, причем 311,75 километра железной дороги будут проходить по территории Киргизии. В рамках достигнутых договоренностей Китай построит на своей территории необходимую железнодорожную ветку для соединения с Кыргызстаном, а киргизским участком будет управлять созданная совместная компания. Узбекистан, со своей стороны, модернизирует уже существующую железную дорогу. Строительство железнодорожного пути в Киргизии, по прогнозам, продлится шесть лет.

Новый маршрут позволит обойти российскую территорию и Транссибирскую магистраль. Он сократит путь из Китая в Европу примерно на 900 километров. Следовательно, время в пути уменьшится приблизительно на восемь дней.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров приветствовал начало строительства как историческое событие и назвал планируемую железную дорогу «стратегическим мостом».

Этот маршрут обеспечит доставку товаров из Китая в Кыргызстан, а также в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, включая Турцию, и далее в Европейский союз.

президент Кыргызстана
Садыр Жапаров

Как уточняет The Diplomat, Китаю будет принадлежать 51% акций CKU, а Кыргызстану и Узбекистану — по 24,5%. Пекин предоставил кредиты на 2,35 млрд долларов под низкие проценты. Это покроет половину предполагаемых расходов на строительство в размере 4,7 млрд долларов. Оставшиеся расходы будут распределены в соответствии с долями сторон: Китай выделит 1,2 млрд долларов, а Кыргызстан и Узбекистан — около 573 млн долларов каждый.