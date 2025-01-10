СМИ: Китай решил наладить прямое железнодорожное сообщение с ЕС в обход России

Как уточняет The Diplomat, Китаю будет принадлежать 51% акций CKU, а Кыргызстану и Узбекистану — по 24,5%. Пекин предоставил кредиты на 2,35 млрд долларов под низкие проценты. Это покроет половину предполагаемых расходов на строительство в размере 4,7 млрд долларов. Оставшиеся расходы будут распределены в соответствии с долями сторон: Китай выделит 1,2 млрд долларов, а Кыргызстан и Узбекистан — около 573 млн долларов каждый.