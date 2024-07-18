Поставят на рельсы: КНР, Киргизия и Узбекистан запустят новую железную дорогу

— Отмечу, что основная цель заключается в том, чтобы связать Китай и Узбекистан напрямую. Впоследствии эту ветку можно продлить и на Запад. Однако в данный момент речь не идет о полноценной конкуренции с российским и казахстанским маршрутами из Китая в Европу, поэтому Москва и Астана относятся к этому довольно спокойно, — резюмировал политолог.