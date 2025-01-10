Нефть. Санкции, Трамп и зима в Техасе

Ключевой фактор, оказывающий поддержку черному золоту, — ожидание новых санкций США против российской нефти. Американские власти могут усилить давление на так называемый теневой флот, который позволяет России продавать нефть выше потолка в $60 за баррель. Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке и тем самым поддержать нефтяные цены.
Ожидания, связанные с приходом к власти Дональда Трампа, не менее тревожны для рынка нефти. Это и неопределенность геополитических действий в отношении Ближнего Востока, и ожидания по поводу наращивания добычи в стране, и угрозы повышения пошлин на канадскую нефть.
Некоторую поддержку нефти на этой неделе оказало очередное недельное сокращение коммерческих запасов в США. Хотя данные оказались смешанными — ведь запасы нефтепродуктов серьезно возросли.
По мнению ряда аналитиков, повлиять могли и более суровые зимние условия в США и других странах Северного полушария. Хотя расчетные объемы прироста потребления топлива, связанные с данным фактором, вряд ли могут приводить к серьезному сдвигу нефтяных цен.
Техническая картина. Сегодня Brent вновь совершает попытку закрепиться выше 200-дневной скользящей средней ($77,3) — важный уровень сопротивления. Тем не менее путь дальнейшего роста осложнен. Чуть выше — на уровне примерно $78,5 — располагается нисходящее сопротивление, которое тянется с апреля прошлого года.
Индекс доллара DXY, который в последнее время давит на цены сырьевых товаров и драгметаллов, подошел к пикам начала января и пока демонстрирует околонулевую динамику.
Новостной фон
∙ Дональд Трамп готовит ряд указов, которые планирует издать в первые часы после своей инаугурации 20 января. В части энергетики ожидается, что избранный президент США разрешит новое бурение на федеральных землях, а также введет пошлины на канадские товары, в число которых потенциально может войти и нефть.
∙ Темпы продаж ангольской нефти с поставкой в феврале возросли, что может сигнализировать об улучшении спроса в Азии.
∙ Аналитики JP Morgan считают, что экстремальные зимние условия в Северном полушарии могут привести к большему потреблению топлива, перебоям с поставками нефти и сокращению добычи. Холодная погода увеличит спрос на печное топливо, керосин и СПГ в первом квартале на 500−700 тыс. б/с.
∙ Зимний шторм, принесший снег в Даллас, привел к отмене более 2400 рейсов и повысил риск отключений электроэнергии во всем регионе. В некоторых частях восточного Техаса и вплоть до западной Вирджинии было объявлено штормовое предупреждение, которое охватывает большие территории Арканзаса, Теннесси и Кентукки. Холодная погода стимулирует спрос на зимнее топливо, оказывая поддержку ценам на нефть.
∙ Алгоритмические трейдеры сокращают позиции на нефтяном рынке после двух лет убытков.
Фьючерсы на природный газ на этой неделе вновь протестировали на прочность линию краткосрочного восходящего тренда и оттолкнулись от нее наверх. Поддержку активу оказывают сообщения об ухудшении погодных условий в США — более низкие температуры ведут к большему расходу природного газа.
Сегодня EIA обновит отчет о состоянии рынка природного газа.
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