Нефть. Санкции, Трамп и зима в Техасе

∙ Дональд Трамп готовит ряд указов, которые планирует издать в первые часы после своей инаугурации 20 января. В части энергетики ожидается, что избранный президент США разрешит новое бурение на федеральных землях, а также введет пошлины на канадские товары, в число которых потенциально может войти и нефть.