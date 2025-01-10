Миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал

По данным Financial Times, HSBC начал расследование потенциально подозрительных транзакций в Stenn после того, как в США обнародовали обвинительные заключения по делу о российской схеме отмывания денег, в которых упоминались Stenn и Карповски, хотя никаких обвинений против них выдвинуто не было. В одном из документов утверждалось, что Stenn Assets UK, одна из компаний, в которой введено внешнее управление, в октябре 2020 года получила $1,7 млн от сингапурской компании, связанной с Феликсом Медведевым, гражданином России, который признал себя виновным в отмывании более $150 млн. Личный адрес электронной почты Карповски был указан в одном из документов, связанных со счетами, использовавшимися в этой схеме.