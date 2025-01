Миллионер объявил о крахе бизнеса на $1 млрд в Британии и пропал

Stenn Assets UK Ltd., основная лондонская дочерняя компания, сообщила о прибыли в общей сложности в $108 млн за 2022 и 2023 годы и выплатила $56 млн долларов дивидендов материнской компании на Британских Виргинских островах. Как пишет Bloomberg, основная часть доходов поступила от группы крупных контрагентов. Сотрудники считали, что эти клиенты оплачивали счета своим поставщикам через Stenn. Внутренние документы свидетельствуют об отношениях между Stenn и крупными азиатскими корпорациями. Такие компании, как Giordano International Ltd., один из крупнейших модных брендов Гонконга, дочерняя компания японского конгломерата Sojitz Corp., специализирующаяся на одежде, сингапурский производитель Venture Corp., Yamabun Trading Co., а также Yokogawa оплатили счета на сумму около $190 млн долларов через Stenn.Однако, по словам источников, лишь немногие сотрудники Stenn когда-либо имели дело напрямую с этими клиентами.