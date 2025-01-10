Какие бывают виды разрешенного использования земельных участков

Все земельные участки делятся на категории, а также имеют определенный вид разрешенного использования. Земельный участок может иметь несколько видов разрешенного использования, из которых один будет основной, другой дополнительный или условно разрешенный.
Посмотреть сведения о виде разрешенного использования земельного участка можно:
- в публичной кадастровой карте на сайте Росреестра;
- в выписке из ЕГРН;
- в договоре аренды земельного участка. Пункт о виде разрешенного использования является обязательным при заключении договора аренды на земельный участок.
Собственник земельного участка также может изменить основной и вспомогательный вид разрешенного использования без дополнительных согласований и публичных слушаний.
Для этого необходимо:
- Запросить выписку из правил землепользования и застройки у местной администрации, чтобы определиться с возможным видом разрешенного использования в данной местности;
- Обратиться в Росреестр с заявлением и утвержденной выпиской правил землепользования и застройки о внесении изменений в ЕГРН следующим способом: через МФЦ, в электронном виде через Госуслуги или на сайте Росреестра; отправить заявление по почте.