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Какие бывают виды разрешенного использования земельных участков

Все земельные участки делятся на категории, а также имеют определенный вид разрешенного использования.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail

Все земельные участки делятся на категории, а также имеют определенный вид разрешенного использования. Земельный участок может иметь несколько видов разрешенного использования, из которых один будет основной, другой дополнительный или условно разрешенный.

Посмотреть сведения о виде разрешенного использования земельного участка можно:

  • в публичной кадастровой карте на сайте Росреестра;
  • в выписке из ЕГРН;
  • в договоре аренды земельного участка. Пункт о виде разрешенного использования является обязательным при заключении договора аренды на земельный участок.

Собственник земельного участка также может изменить основной и вспомогательный вид разрешенного использования без дополнительных согласований и публичных слушаний.

Для этого необходимо:

  • Запросить выписку из правил землепользования и застройки у местной администрации, чтобы определиться с возможным видом разрешенного использования в данной местности;
  • Обратиться в Росреестр с заявлением и утвержденной выпиской правил землепользования и застройки о внесении изменений в ЕГРН следующим способом: через МФЦ, в электронном виде через Госуслуги или на сайте Росреестра; отправить заявление по почте.