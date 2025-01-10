Эксперт рассказал, как изменятся выплаты для семей с детьми в феврале

С 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка будет увеличен и составит 26,4 тысячи рублей. До этой даты, то есть до 31 января 2025 года, будут выплачивать 24 604 рубля 30 копеек. Если в семье родилось двое или более детей, такая выплата предоставляется на каждого ребенка, отметил эксперт.