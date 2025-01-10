Эксперт рассказал, как изменятся выплаты для семей с детьми в феврале

С 1 февраля 2025 года размер единовременного пособия при рождении ребенка будет увеличен и составит 26,4 тысячи рублей. До этой даты, то есть до 31 января 2025 года, будут выплачивать 24 604 рубля 30 копеек. Если в семье родилось двое или более детей, такая выплата предоставляется на каждого ребенка, отметил эксперт.
Материнский (семейный) капитал также проиндексируют на 7,3%, до 676 тысяч рублей на первого ребенка. Для семей, где рождается второй ребенок, сумма выплат вырастет до 894 тысяч рублей, при условии, что средства материнского капитала ранее не были использованы.
Кроме того, уже со следующего месяца увеличится максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих женщин. Новая сумма составит 68 995 рублей. Для сравнения, с 1 февраля 2024 года по 31 января 2025 года это пособие выплачивалось в размере 49 123 рублей в месяц.
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