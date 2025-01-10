Bloomberg: Фицо призывает ЕС помочь возобновить транзит газа через Украину

В итоге Словакия и Еврокомиссия договорились создать рабочую группу по вопросам поставок газа в эту страну. «У нас было хорошее и открытое обсуждение ситуации с энергоносителями и более широких последствий прекращения транзита российского газа через Украину, — указали Йоргенсен и Фицо в совместном коммюнике. — Мы продолжим обстоятельно обсуждать эти вопросы как на политическом, так и на техническом уровне».