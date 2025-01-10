Как говорится в статье, Фицо в четверг, 9 января, встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить недавнюю остановку поставок газа из России и ее потенциальное влияние на цены на энергоносители в регионе.
Трубопровод, который проходит через Словакию, имеет пропускную способность почти 100 млрд кубометров в год. И я хочу сделать все, чтобы гарантировать его использование в будущем.
Фицо возглавил кампанию, чтобы убедить Владимира Зеленского возобновить транзит, аргументируя это ростом цен на энергоносители для Словакии и всего региона. Он вывел этот вопрос на первое место в политической повестке дня, совершив поездку в Москву для встречи с Владимиром Путиным и пригрозив Украине ответными мерами, включая прекращение аварийных поставок электроэнергии.
В четверг Фицо усилил давление, заявив, что его правительство может наложить вето на поддержку ЕС для Украины, прекратить всю гуманитарную помощь или приостановить различные льготы, которые в настоящее время предоставляются украинским беженцам в Словакии.
Да, некоторые могут сказать, что то, что я говорю сейчас, жестоко. Но то, что Зеленский делает с нами и Европейским союзом, тоже жестоко.
Несмотря на попытки ЕС диверсифицировать поставки газа после начала боевых действий на Украине, страны Центральной Европы, включая Словакию, по-прежнему зависят от топлива из Москвы. Прекращение поставок газа из России, как утверждает Фицо, увеличит импортные расходы и нанесет ущерб конкурентоспособности Европы в то время, когда блок из 27 стран стремится укрепить свои позиции по отношению к США и Китаю.
По словам Фицо, SPP рассматривала различные варианты, включая закупку газа из Азербайджана. Это сделка предполагала обмен, при котором азербайджанская компания покупала бы соответствующие объемы у России и поставляла бы газ в Европу. Но Зеленский отверг любые договоренности, которые в конечном итоге привели бы к пополнению российской казны.
В итоге Словакия и Еврокомиссия договорились создать рабочую группу по вопросам поставок газа в эту страну. «У нас было хорошее и открытое обсуждение ситуации с энергоносителями и более широких последствий прекращения транзита российского газа через Украину, — указали Йоргенсен и Фицо в совместном коммюнике. — Мы продолжим обстоятельно обсуждать эти вопросы как на политическом, так и на техническом уровне».