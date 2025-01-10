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Bloomberg: Фицо призывает ЕС помочь возобновить транзит газа через Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не исключает возобновления поставок газа через Украину, несмотря на то, что транзитное соглашение между Киевом и Москвой истекло в начале 2025 года, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Как говорится в статье, Фицо в четверг, 9 января, встретился в Брюсселе с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить недавнюю остановку поставок газа из России и ее потенциальное влияние на цены на энергоносители в регионе.

Трубопровод, который проходит через Словакию, имеет пропускную способность почти 100 млрд кубометров в год. И я хочу сделать все, чтобы гарантировать его использование в будущем.

Роберт Фицо
премьер-министр Словакии

Фицо возглавил кампанию, чтобы убедить Владимира Зеленского возобновить транзит, аргументируя это ростом цен на энергоносители для Словакии и всего региона. Он вывел этот вопрос на первое место в политической повестке дня, совершив поездку в Москву для встречи с Владимиром Путиным и пригрозив Украине ответными мерами, включая прекращение аварийных поставок электроэнергии.

В четверг Фицо усилил давление, заявив, что его правительство может наложить вето на поддержку ЕС для Украины, прекратить всю гуманитарную помощь или приостановить различные льготы, которые в настоящее время предоставляются украинским беженцам в Словакии.

Да, некоторые могут сказать, что то, что я говорю сейчас, жестоко. Но то, что Зеленский делает с нами и Европейским союзом, тоже жестоко.

Роберт Фицо
премьер-министр Словакии

Несмотря на попытки ЕС диверсифицировать поставки газа после начала боевых действий на Украине, страны Центральной Европы, включая Словакию, по-прежнему зависят от топлива из Москвы. Прекращение поставок газа из России, как утверждает Фицо, увеличит импортные расходы и нанесет ущерб конкурентоспособности Европы в то время, когда блок из 27 стран стремится укрепить свои позиции по отношению к США и Китаю.

Slovensky Plynarensky Priemysel, крупнейшая газовая компания Словакии, заявила, что будет ежегодно платить примерно на 90 млн евро больше, чтобы гарантировать стабильный импорт по разным маршрутам. Она также предупредила, что в случае холодной зимы вся Европа окажется более уязвимой.

По словам Фицо, SPP рассматривала различные варианты, включая закупку газа из Азербайджана. Это сделка предполагала обмен, при котором азербайджанская компания покупала бы соответствующие объемы у России и поставляла бы газ в Европу. Но Зеленский отверг любые договоренности, которые в конечном итоге привели бы к пополнению российской казны.

В итоге Словакия и Еврокомиссия договорились создать рабочую группу по вопросам поставок газа в эту страну. «У нас было хорошее и открытое обсуждение ситуации с энергоносителями и более широких последствий прекращения транзита российского газа через Украину, — указали Йоргенсен и Фицо в совместном коммюнике. — Мы продолжим обстоятельно обсуждать эти вопросы как на политическом, так и на техническом уровне».