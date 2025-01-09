Фицо назвал итогом визита в РФ стабильные поставки газа в Словакию

22 декабря глава словацкого правительства совершил рабочую поездку в Москву, Путин принял его в Кремле. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе переговоров стороны обсуждали пути и варианты поставок российского газа в Европу.