Фицо назвал итогом визита в РФ стабильные поставки газа в Словакию

«Я должен был обеспечить поставки газа для [удовлетворения] нужд Словакии. [Поставки газа] обеспечены даже без повышения цен на газ», — приводит агентство Reuters выдержки из видеообращения Фицо.
Словацкий премьер обвинил Украину в нанесении ущерба энергетической безопасности Словакии из-за ее отказа продлить соглашение о транзите российского газа по украинской территории. Фицо пригрозил сократить пособия украинским беженцам и прекратить поставки электроэнергии на Украину из Словакии.
22 декабря глава словацкого правительства совершил рабочую поездку в Москву, Путин принял его в Кремле. Это была первая личная встреча политиков с 2016 года. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в ходе переговоров стороны обсуждали пути и варианты поставок российского газа в Европу.
1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение, которое предусматривало прокачку 40 млрд куб. м ежегодно. Ранее «Газпром» сообщил, что отказ украинской стороны лишил российский холдинг технической и юридической возможности подавать топливо этим маршрутом. Данные европейских газотранспортных операторов подтверждают завершение поставок в Австрию, Италию, Молдавию, Словакию и Чехию по этому направлению.