Старт торгов акциями «ИКС 5», индекс Мосбиржи, бумаги «Магнита»: дайджест

Старт торгов акциями «ИКС 5»
В четверг, 9 января, на Мосбирже стартуют торги акциями российского ретейлера «Корпоративный центр ИКС 5». Бумаги будут обращаться на площадке под тикером X5.
Из-за переезда компании в Россию торги бумагами ретейлера не проводились более девяти месяцев. В начале апреля 2024 года торги расписками голландской X5 Retail Group N.V., бывшей холдинговой структуры ретейлера, были приостановлены из-за принудительной редомициляции ретейлера по закону об экономически значимых организациях (ЭЗО). Последний день торгов на Мосбирже в режиме Т+1 был 3 апреля 2024 года, цена закрытия составила ₽2798.
«С учетом многомесячного простоя и падения рынка за это время более 15% бумаги X5 на старте упадут, как бы отыгрывая свое вынужденное отсутствие», — предупредил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Однако, по его словам, благодаря ожиданиям высоких дивидендов глубина падения может быть меньше накопленных потерь индекса Мосбиржи.
Согласно оценке аналитиков Invest Heroes, объем дивидендов за нераспределенные периоды прошлых лет может составить примерно ₽91 млрд. Эта сумма может пойти на дивиденды, что предполагает дивиденд в размере ₽374 на акцию (если брать количество акций за вычетом казначейского пакета) или 13,4% дивдоходности. С учетом дивиденда за второе полугодие 2024 года выплата может быть еще выше с дивдоходностью 17−20%, полагают эксперты.
По расчетам «Т-Инвестиций», в течение года X5 может выплатить дивиденды в размере ₽714 на акцию (с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет). Такая выплата принесет инвесторам около 25,5% дивидендной доходности к цене закрытия апреля, говорится в оборе брокера.
Эксперты «Т-Инвестиций» указывают на большой навес акций, которые были приобретены в иностранном периметре с большим дисконтом (примерно 23%), который будет оказывать давление на котировки в первые дни торгов.
По расчетам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, возможная просадка может составить 10−11%.
«Тем не менее потенциальное снижение котировок, по нашему мнению, будет иметь временный характер и даст хорошую возможность долгосрочным инвесторам нарастить позиции в акциях ритейлера по привлекательным ценам», — пишут аналитики «Т-Инвестиций».
Аналитики позитивно оценивают текущее положение и перспективы X5. «Это одна из ликвидных голубых фишек, лидер сектора ретейла — входит в топ-15 по капитализации, обороты обычно миллиардные», — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
X5 занимает лидерские позиции по операционным результатам в секторе продовольственного ритейла. С финансовой точки зрения у компании тоже все хорошо: выручка растет высокими темпами, рентабельность и маржинальность находятся на хороших уровнях, долговая нагрузка — одна из самых низких на российском рынке (коэффициент чистый долг/EBITDA у ретейлера всего 0,1х), указывают в «Т-Инвестициях». По мнению аналитиков, компания продолжит показывать отличные результаты и в 2025 году.
Индекс Мосбиржи
По итогам торгов 8 января индекс Мосбиржи прибавил 0,87%, до 2840,79 пункта. Бенчмарк закрылся в плюсе впервые в новом году. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил пятницу на том же уровне — на отметке 2 840,76 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии вырос на 0,87%, до 880,13 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи показали акции VK (+4,13%), группы «Астра» (+3,73%), «Россетей» (+3,53%), «Самолета» (+3,5%), привилегированные акции «Мечела» (+2,91%).
Сильнее всего упали акции «Магнита» (-3,14%), обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти» (-1,73% и 1,65%), акции «Северстали», привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-0,55%).
С сегодняшнего дня, с окончания праздничных выходных, биржевая активность будет нарастать, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он полагает, что рынок «вырвался из оков нисходящих формаций» еще в конце прошлого года на фоне сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 21%. Поддержка рынка акций теперь находится в районе 2800 пунктов, в январе, по мнению Зельцера, бенчмарк может нацелиться на прорыв 2900 пунктов.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин говорит, что сейчас индекс Мосбиржи находится чуть ниже верхней границы диапазона, в котором торги проходят с августа. Ключевым техническим препятствием, по его словам, выступает область 2890−2910 пунктов, а область поддержки расположена на уровне 2780−2800 пунктов.
«Сегодня активность участников вырастет, в первую очередь в наиболее ликвидных акциях. Волатильность во втором и третьем эшелонах, где в последние сессии наблюдалось много больших движений без корпоративных новостей, сократится», — говорит Карпунин.
По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, на открытии торгов 9 января индекс Мосбиржи будет находится в диапазоне 2800−2900 пунктов, РТС — на уровне 860−900 пунктов.
Акции «Магнита»
Котировки ретейлера «Магнит» потеряли 3,14% по итогам торгов 8 января, до ₽4787,5 за акцию. Бумаги показали худшую динамику в составе индекса Мосбиржи.
Ключевая причина падение котировок — неопределенность с дивидендами, отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Собрание акционеров в конце декабря не проголосовало за рекомендованную советом директоров выплату ₽560 на акцию из-за отсутствия кворума.
«Возможно, что-то прояснится на днях, а пока бумаги будут проигрывать рынку. Более того, часть участников могут заинтересоваться вернувшимися бумагами основного конкурента X5, что также временно снизит сентимент в бумагах “Магнита”, — предупредил эксперт “БКС Мир инвестиций” Михаил Зельцер.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,89, продать — по ₽102,51;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽100,9, продать — по ₽99.
Самые дешевые евро:
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по 107,8, продать — по 105,5;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 109,2, продать — по 105,5.
Самые дешевые юани:
- Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,81;
- Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽12,56.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 8 января.
«Пермэнергосбыт», обыкновенные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽20. Дата выплаты — 24 января. Доходность —7,1%.
«Пермэнергосбыт», привилегированные акции. Дивиденды на каждую акцию — ₽20. Дата выплаты — 24 января. Доходность — 6,78%.
«Роснефть». Дивиденды на каждую акцию — ₽36,47. Дата выплаты — 24 января. Доходность — 6,15%.
Другие важные события
Банк России: возобновление регулярных операций в рамках бюджетного правила на валютном рынке, приостановленных в ноябре.
Россия: президент России Владимир Путин обсудит с членами правительства запуск новых национальных проектов.
США: торги акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ не проводятся из-за дня траура в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера.
Германия: торговый баланс в ноябре — 10:00 мск.
Еврозона: розничные продажи в ноябре — 13:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2840,79 (+0,87%).
Индекс РТС: 880,13 (+0,87%).
S&P 500: 5918,30 (+0,16%).
Dow Jones Industrial Average: 42 635,20 (+0,25%).
NASDAQ Composite: 19 478,88 (-0,06%).