Старт торгов акциями «ИКС 5», индекс Мосбиржи, бумаги «Магнита»: дайджест

Согласно оценке аналитиков Invest Heroes, объем дивидендов за нераспределенные периоды прошлых лет может составить примерно ₽91 млрд. Эта сумма может пойти на дивиденды, что предполагает дивиденд в размере ₽374 на акцию (если брать количество акций за вычетом казначейского пакета) или 13,4% дивдоходности. С учетом дивиденда за второе полугодие 2024 года выплата может быть еще выше с дивдоходностью 17−20%, полагают эксперты.