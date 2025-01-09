Основатель «Суточно.ру» заявил о планах провести IPO

«Поэтому осенью 2017 года мы просто закрыли все телефоны и сказали, что теперь все бронирование будет через нас. Это решение далось нам тяжело, потому что мы занимали тоже лидирующую позицию как классифайд именно в сфере посуточной аренды жилья», — вспоминает Кузнецов. С того момента «Суточно.ру» полностью перешел на транзакционную бизнес-модель, то есть стал брать плату не за размещение объявлений, а за факт онлайн-бронирования — она составляет 15−25% и включена в цену проживания. Из-за этого «Суточно.ру» потерял какую-то часть аудитории, но при этом стал предоставлять более качественный сервис, «где людей не кидают, а заявленная цена соответствует конечной». На его сайте сейчас нет услуги платного продвижения жилья: чем лучше сдается объект и чем выше его рейтинг, тем выше его позиции в поисковой выдаче, объяснил Кузнецов.